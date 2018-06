Turner et Warner lancent une plateforme SVOD destinée aux cinéphiles

Turner et Warner (groupe Time Warner) ont lancé en France Filmstruck, un nouveau service de vidéo en ligne par abonnement (SVOD) visant les cinéphiles avec un catalogue de plusieurs centaines de films classiques et indépendants.

Fimstruck vise à répondre au "manque sur le marché d'une offre ni grand public ni spécialisée. Il manquait quelque chose entre les deux", a souligné Aksel van der Wal, le vice-président exécutif de Digital Ventures & Innovation International chez Turner au cours d'une conférence de presse mardi.

La plateforme permet de visionner en streaming des films allant du cinéma muet "The Kid" de Charlie Chaplin (1921) jusqu'à "Like Someone in Love" d'Abbas Kiarostami (2012) avec la part belle donnée au cinéma hollywoodien.

La coentreprise entre Turner International Digital Ventures et Innovation et Warner Bros Digital Networks vise la niche des "plusieurs millions de cinéphiles" français mais n'a pas dévoilé d'objectif plus précis.

De nouveaux films seront ajoutés tous les mois et les cinéphiles y trouveront aussi des interviews, des mini-documentaires ou des présentations de films.

Lancé aux USA en novembre 2016, puis au Royaume-Uni en février, Filmstruck exploite la bibliothèque de Warner Bros (La Fureur de Vivre, Casablanca) et propose en exclusivité l'accès à la Criterion Collection, une sélection de classiques mondiaux du cinéma.

Les films français doivent représenter quelque 20% du total grâce à des partenariats avec StudioCanal, MK2 et Carlotta Films et RKO.

Le service a été lancé en mai en France avec un abonnement mensuel de 5,99 euros par mois (ou 59,9 euros par an) et doit arriver en Espagne dans la foulée.

Aux côté de Netflix, devenu largement leader en France même s'il ne publie pas le nombre de ses abonnés par pays, de Canalplay, filiale du groupe Canal+, d'Uncut, plateforme de SVOD d'UniversCiné, et du pionnier FilmoTV, le marché de la SVOD est en pleine ébullition.

La plateforme française "La Cinetek", qui était jusqu'ici sur le marché de la vidéo à la demande, va lancer une offre par abonnement avec une sélection de dix grands films du XXe siècle par mois pour 2,99 euros.

L'anglophone Mubi (30 films par mois pour 8,99 euros) vient de conclure un accord avec StudioCanal pour agrandir son catalogue (avec des films notamment de Wenders, Almodovar, Godard et Cocteau), a annoncé lundi Variety, considéré comme la bible du cinéma.

lgo-may/els/ef/phc

NETFLIX

TIME WARNER INC.

SOCIETE D'EDITION DE CANAL +