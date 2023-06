Turquie: le musée d'art moderne d'Istanbul retrouve son bâtiment futuriste

Le musée d'art moderne d'Istanbul s'est de nouveau installé mardi dans son bâtiment futuriste rénové au bord du Bosphore conçu par l'architecte du gratte-ciel Shard à Londres et du Centre Pompidou à Paris.

Le musée retrouve, après quatre ans d'absence, un siège qui donne désormais un aspect plus moderne aux rives d'Istanbul où s'alignent des palais impériaux et des mosquées.

Inauguré en 2004, le musée Istanbul Modern a dû quitter en 2018 ses locaux, à l'origine des bâtiments de douane, afin de permettre de les rénover.

La ville a alors lancé un projet de reconstruction sur l'ensemble du secteur incluant Galataport, un port de croisières destiné à dynamiser le tourisme de luxe en Turquie.

Le bâtiment rénové a trois étages et une entrée en verre connectée au port de croisières incluant des restaurants, bars et magasins de luxe.

Son design est inspiré des eaux scintillantes du Bosphore, a affirmé aux journalistes l'architecte Renzo Piano.

"Le bâtiment de ce musée est comme une créature de mer sortie des eaux du Bosphore", estime l'architecte qui a construit, entre autres, le musée Whitney à New York.

L'architecte italien Renzo Piano à Istanbul le 20 juin 2023 AFP

"Chaque fois que vous avez un cours d'eau, il est agréable d'y construire un immeuble car l'eau rend les choses plus belles", ajoute-t-il.

"Istanbul est un lieu d'eau. Il y a de l'eau partout".

La scène artistique turque a explosé pendant le boom économique qui a accompagné les premières années du président Recep Tayyip Erdogan.

Mais M. Erdogan, qui vient d'être réélu pour cinq ans en mai, est critiqué pour avoir restreint la liberté d'expression et développé une relation tendue avec les artistes.

Les mairies dirigées par son parti annulent ou interdisent régulièrement les performances des artistes aux attitudes jugés "immorales".

"C'est pour toujours"

S'étendant sur 10.500 mètres carrés, le musée accueille des expositions, des projections de films et une collection permanente de plus de 280 œuvres des plus importants artistes modernes et contemporains de la Turquie.

Il présente actuellement des œuvres de Nuri Bilge Ceylan, photographe et réalisateur dont le film "Winter Sleep" a remporté la Palme d'Or au festival de Cannes en 2014.

L'exposition présente vingt-deux grands portraits réalisés par M. Ceylan lors de ses voyages dans des pays comme l'Inde, la Géorgie, la Chine et la Russie.

Des visiteurs au musée d'art moderne d'Istanbul le 20 juin 2023 AFP

M. Piano se dit conscient de l'impact d'un bâtiment sur une ville.

"Les gens doivent comprendre que c'est un art public. L'architecture est différent d'autres types d'art", affirme-t-il.

"C'est pour toujours. Surtout quand vous construisez un musée".

Le bâtiment repose sur des colonnes en béton renforcées par de l'acier censées résister aux tremblements de terre.

La ville de 16 millions d'habitants chevauche une ligne de faille active qui a provoqué un tremblement de terre meurtrier en 1999 faisant plus de 17.000 victimes.

M. Piano estime que l'architecture consiste à créer des structures durables.

"Regardez le bâtiment, il est solidement construit et la solidité fait partie de son expression sémantique : solide et volant".