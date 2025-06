TV: chamboulement effectif sur les télécommandes et coup d'envoi imminent de T18

Les téléspectateurs vont devoir s'habituer, après ce bingo des chaînes: plusieurs ont changé de numéro dans la nuit de jeudi à vendredi, dont celles d'info qui ont été regroupées, et une nouvelle va être lancée dans la soirée, T18.

Cette petite révolution sur la TNT (télévision numérique terrestre) est inédite depuis vingt ans.

La grande majorité des téléviseurs a effectué automatiquement la mise à jour de la numérotation dans la nuit ou la proposeront au premier allumage. Dans de rares cas, il faudra procéder manuellement à une recherche automatique.

Des campagnes d'information ont été diffusées par les chaînes ces dernières semaines pour que les téléspectateurs ne soient pas perdus.

La bascule sur la zapette découle de l'arrêt fin février des chaînes C8 et NRJ12. Cela a ouvert la possibilité d'une remise en ordre plus logique des canaux, décidée par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.

Les chaînes dites "historiques" (TF1, France 2, France 3, France 5, M6...) ne sont cependant pas touchées.

La modification la plus spectaculaire est la constitution d'un bloc info. Les leaders BFMTV et CNews, jusqu'alors numéros 15 et 16, avancent en 13 et 14. LCI (canal 26) et franceinfo (27) prennent les places 15 et 16.

Une concurrence accrue se profile sur ce champ de l'info, qui ne fait pas que des heureux, en particulier BFMTV qui perd sa position établie et a déjà été détrônée ces derniers mois en audience par CNews.

"BFMTV retrouvera son leadership, j'en suis convaincu", même si "cela ne se fera pas en un jour ni en un mois", a assuré le directeur général de la chaîne, Fabien Namias, dans Le Figaro. Une cinquantaine de départs de journalistes ont été enregistrés depuis octobre.

L'évolution de ces quatre numéros est possible car les chaînes publiques LCP et Public Sénat, qui se partageaient le canal 13, font un bond jusqu'au numéro 8.

Et France 4, chaîne jeunesse et culturelle de France Télévisions, quitte le numéro 14 pour remplacer Canal+ sur le 4. Ainsi France 2, France 3, France 4 et France 5 se suivent désormais.

Le canal 4 a été libéré par le groupe Canal+, qui a décidé de retirer ses quatre chaînes payantes de la TNT (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète), en réaction notamment au non-renouvellement de la fréquence de C8, qui lui appartenait.

Enfin Gulli, la chaîne pour enfants du groupe M6, troque le numéro 18 contre le 12, laissé vacant par NRJ12.

Audiences scrutées

En décembre, l'Arcom avait écarté C8 et NRJ12 de la TNT et sélectionné deux nouvelles chaînes: l'une créée par le groupe CMI France, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, l'autre par le groupe régional Ouest-France.

La première, baptisée T18, sera lancée en fanfare vendredi sur le canal 18, la seconde, NOVO19, sur le 19 le 1er septembre.

T18 va appuyer sur le bouton "on" à 19H45 avec l'ex-star de France 2 Laurent Ruquier qui présentera la grille. La nouvelle chaîne promet d'être "la télé qui s'amuse à réfléchir".

Plusieurs autres antennes ont été amenées à repenser leur offre, notamment France 4 qui veut davantage se tourner vers les familles.

Ce changement général constitue une première depuis la création de la TNT en 2005 car, jusque-là, les derniers arrivés prenaient les derniers numéros.

La numérotation reste un enjeu capital, malgré un visionnage croissant des programmes via les plateformes des chaînes.

Être dans les premiers est considéré comme un avantage: plus un numéro est bas, plus vite on tombe dessus, de nombreux téléspectateurs faisant défiler les chaînes une par une au lieu de taper directement le numéro souhaité. Les premières vagues de mesures d'audience seront donc scrutées de près.

C8, où officiait l'animateur controversé Cyril Hanouna, ainsi que NRJ12, ont contesté leur exclusion de la TNT devant le Conseil d’État, en vain.

Propriété du groupe Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, C8 avait cumulé 7,6 millions d'euros d'amende en raison des dérapages du chef de file de l'émission TPMP.

Cyril Hanouna animera à partir du 1er septembre deux nouvelles émissions quotidiennes axées sur le divertissement, "Tout beau tout 9" sur W9 et "Tout beau tout Fun" sur Fun Radio, deux médias du groupe M6.