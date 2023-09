TVMonaco : la principauté lance sa chaîne de service public

À compter du 1er septembre, TVMonaco démarre sa diffusion sur le Rocher. Environnement, sport, art de vivre ou encore actualité nationale et internationale... Cette nouvelle chaîne de télévision fait partie du réseau des partenaires de TV5MONDE. Son ambition : “promouvoir Monaco, la Riviera française et italienne sur la scène internationale”.

Monaco rejoint le réseau TV5MONDE. À compter du 1er septembre, la principauté monégasque lance sa chaine de télévision : TVMonaco. Ce nouveau canal, totalement financé par l’État monégasque, va “renforcer le traitement de l’information nationale monégasque, de la grande Riviera et de l’actualité internationale”, indique la direction de cette toute nouvelle chaîne.

Dans le détail, la ligne éditoriale de la toute nouvelle chaine se décline en 4 grandes thématiques : environnement, actu, lifestyle, sport.

Par exemple, en termes d'actualités, TVMonaco se donne pour ambition d'“accompagner le spectateur en lui proposant un JT moderne, spontané et différent qui décrypte l’actualité politique, scientifique, sportive, culturelle et économique”.

Le réseau TV5MONDE en chiffres

- Retransmission dans 198 pays

- 80 millions de téléspectateurs hebdomadaires

- 250 millions d’utilisateurs mobiles

- implanté dans 420 millions de foyers

- 40 millions de vues par mois sur l’application TV5MONDEplus

É cologie et inclusion

L'environnement occupe une place de premier plan. TVMonaco entend “s’éloigner du traitement alarmiste et opportuniste des questions d’écologie et d’environnement pour les aborder de manière moderne, pragmatique, constructive, intelligente et pédagogique”. En ligne de mire : la lutte contre le réchauffement climatique, la protection des océans et de la mer Méditerranée, ou encore la promotion des initiatives vertes locales et internationales.

Tweet URL

En matière de sport, "en plus de l’actualité sportive, une place particulière sera donnée aux disciplines et aux sportifs qui méritent d’être plus connus”, indique TVMonaco, qui promet d’accorder une “place spéciale” dans ses programmes au handisport.

TVMonaco compte aussi promouvoir "l'art de vivre en Principauté et sur la grande Riviera : gastronomie, tourisme, patrimoine, culture, santé, histoire, art, sport, économie, événement".

Les locaux de cette nouvelle chaîne sont installés à Monaco, à Fontvieille.

La chaîne dispose, bien entendu, d'un site internet : tvmonaco.com.