Ubisoft choisit les éditions Glénat pour adapter ses franchises en BD

L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a noué un partenariat avec les éditions Glénat pour adapter ses franchises vidéoludiques en bandes dessinées, a-t-il annoncé vendredi lors de la 47e édition du festival de la BD d'Angoulême.

Ubisoft, qui cherche depuis des années à diversifier ses marques en BD, films, salles d'arcade et parcs d'attraction, a commencé en 2009 à éditer des bandes dessinées et des mangas inspirés de licences à succès comme Assassin's Creed, ou les Lapins Crétins, via sa propre filiale d'édition Les Deux Royaumes.

Le partenariat avec l'éditeur généraliste grenoblois doit permettre "d'explorer d'autres IP (licence) pour le grand public ou pour un lectorat plus ciblé, comme le lectorat féminin", a déclaré à l'AFP Olivier Jalabert, directeur du label Glénat Comics, citant les titres Far Cry et Gods and Monsters.

"C'est l'opportunité d'aller parler à d'autres publics, au delà de notre audience privilégiée", a appuyé Etienne Bouvier, directeur de contenu chez Ubisoft.

La nouvelle collection Ubisoft by Glénat débutera cet été par la publication d'une "compilation de gags BD et d'une histoire inédite des Lapins Crétins", avant un 13e album à la fin de l'année.

