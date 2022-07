Ubisoft: le jeu vidéo "Avatar" reporté à 2023-24

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 9,8% au premier trimestre de son exercice 2022-2023, ainsi qu'un report de la sortie du jeu très attendu "Avatar", tiré du film de James Cameron, à "2023-24".

Initialement programmé pour fin 2022 pour accompagner la sortie en salles du deuxième opus du blockbuster américain, le futur jeu d'aventure basé sur le film de science-fiction avait suscité l'engouement des fans depuis la présentation de ses premières images à l'E3 en 2021.

"Notre objectif est de créer une expérience immersive de pointe qui tire pleinement profit de la technologie +next-gen+", a indiqué l'éditeur dans un communiqué, évoquant "des temps de développement additionnels" liés aux "contraintes actuelles imposées aux productions de l'ensemble du secteur" dans un contexte post-Covid.

Ubisoft a annoncé avoir également décidé de décaler à 2023-24 un jeu non annoncé "de moindre envergure".

Ces reports interviennent dans un contexte où une partie de l'industrie vidéoludique a tendance à précipiter sur le marché des produits mal ficelés alors que les jeux deviennent de plus en plus sophistiqués, à l'image du lancement catastrophique du jeu Cyberpunk 2077 de l'éditeur polonais CD Projekt en décembre 2020.

Infecté de bugs à sa sortie, il avait été retiré du PlayStation Store une semaine plus tard. Il n'y été revenu qu'au bout de six mois avec un avertissement sur ses "problèmes de performances" techniques.

Au premier trimestre 2022-2023, Ubisoft a engrangé 318,2 millions d'euros de revenus, contre 352,8 millions un an auparavant sur la même période.

Pour l'exercice 2022-2023, l'objectif est "de renouer avec une croissance significative" des revenus et d'atteindre un résultat opérationnel aux "alentours de 400 millions d'euros", a indiqué Ubisoft, qui compte surfer sur la sortie de nombreux jeux majeurs comme "Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope" et "Skull and Bones".

Les sorties des deux jeux sont respectivement prévues le 20 octobre et le 8 novembre 2022.

Ubisoft a annoncé également qu'il dévoilera en septembre "le futur de la marque" Assassin's Creed, l'une de ses franchises les plus populaires de son catalogue.

