Un album et les Emmy Awards: Lizzo est de retour

Été chargé pour Lizzo: la chanteuse américaine, reine de l'estime de soi, a sorti un nouvel album vendredi, la semaine où son émission de téléréalité a été nommée aux Emmy Awards et avant une tournée à venir.

"Special", son quatrième album, reprend les recettes qui ont fait le succès de l'artiste: douze chansons pour danser, entre soul et pop-rap, et toujours ce message d'amour pour soi-même et pour les autres qui l'ont rendue célèbre.

La faiseuse de tubes -- "Truth hurts", "Juice", "Cuz I Love You" -- a fait la promotion de son nouvel album vendredi lors d'un concert pour l'émission "TODAY" de NBC, au pied des studios de la chaîne au Rockefeller Center de Manhattan.

"Je suis très fière de cet album", a-t-elle lancé. "Cela a pris trois ans pour le faire. C'est littéralement un classique, sans bavures. La meilleure chose que j'aie jamais réalisée", a-t-elle ajouté.

La sortie de l'album vient conclure une semaine déjà réussie pour la chanteuse de 34 ans, dont l'émission de téléréalité "Watch Out for the Big Grrrls", sur Amazon Prime Video, a été nommée mardi aux Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine, notamment dans la catégorie du meilleur programme de compétition.

La série, où Lizzo joue les premiers rôles, reprend les principes de la téléréalité en mettant en scène une compétition pour devenir danseuse sur sa tournée. Le jeu est réservé à des candidates de forte corpulence, comme Lizzo, avec un message d'acceptation de soi, sa marque de fabrique.

"Nous ne l'avons pas fait pour les récompenses, nous l'avons fait pour nous-mêmes, pour les vies que nous avons touchées en faisant cela... pour secouer l'industrie (du spectacle, ndlr)... et montrer au monde à quel point nous sommes BELLES ET TALENTUEUSES!", a-t-elle posté sur Instagram.

Née Melissa Viviane Jefferson à Detroit, élevée à Houston, Lizzo a commencé sa carrière en 2013 mais elle n'a connu le succès auprès du grand public qu'après son troisième album "Cuz I Love You", sorti en 2019, qui lui avait valu huit nominations et trois victoires aux Grammy Awards.

"Il faut 10 ans avant de devenir un succès du jour au lendemain", a-t-elle déclaré vendredi.

Lizzo doit donner le coup d'envoi d'une tournée nord-américaine en septembre, avec des dates notamment au Madison Square Garden de New York et au Kia Forum à Los Angeles.