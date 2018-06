Un album illustré d'Astérix à Noël pour accompagner le prochain film du héros gaulois

Un album illustré d'Astérix sortira à Noël pour accompagner le prochain film d'animation consacré au héros gaulois créé par René Goscinny et Albert Uderzo, ont annoncé mercredi les éditions Albert René (Hachette Livre).

Intitulé, comme le film, "Le secret de la potion magique", l'album de 48 pages ne sera pas un nouvel opus des aventures d'Astérix et d'Obélix mais un livre dans la lignée des "12 travaux d'Astérix" ou "Comment Obélix est tombé dans la marmite", composé de textes et de grandes illustrations, encrées à la plume et colorées à l'aquarelle.

L'album reviendra sur les coulisses du film d'Alexandre Astier et Louis Clichy (déjà réalisateurs en 2014 du film "Le domaine des Dieux")qui doit sortir en salles le 5 décembre.

Il sera illustré par Fabrice Tarrin, auteur de BD connu notamment pour sa série "Violine" ou encore l'album Spirou, "Le Tombeau de Champignac".

L'histoire mettra en scène le druide Panoramix à la recherche d'un successeur pour lui transmettre le secret de la potion magique.

Evidemment cette quête va attiser la convoitise de druides peu scrupuleux dont le vil Sulfurix, rival de Panoramix depuis leurs jeunes années à l'école des druides. Heureusement, Panoramix sera accompagné tout au long de son périple par Astérix et Obélix...

Sortie l'automne dernier, le 37e album des aventures d'Astérix, "Astérix et la Transitalique", signé Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, a largement terminé en tête des ventes de livres (tous genres confondus) en 2017. Cet album avait bénéficié d'un tirage de 5 millions d'exemplaires.