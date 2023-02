Un ballet de réfugiés ukrainiens combat à sa façon sur le "front culturel"

C'est une compagnie de danse mais aussi une "mission diplomatique". Composé de danseurs ayant fui l'invasion russe, le "United Ukrainian Ballet", qui se produit cette semaine à Washington, entend bien faire vivre la culture ukrainienne aux yeux du monde.

Presque un an après le début de la guerre, le ballet a joué "Giselle" mercredi soir sur la scène du prestigieux Kennedy Center. Un public enthousiaste a réservé une longue ovation debout aux danseurs, qui ont chanté main sur le coeur l'hymne national ukrainien à la fin de la première en brandissant le drapeau de leur pays.

Continuer à danser malgré la guerre, c'est une manière de se battre "sur le front culturel", dit à l'AFP Yuliia Kuzmych, 27 ans, l'une de ses membres, qui était danseuse à l'Opéra à Kiev avant de rejoindre la compagnie.

Ce "Ballet ukrainien uni" basé à La Haye, aux Pays-Bas, rassemble des dizaines d'artistes professionnels de toute l'Ukraine, que la guerre a poussés à l'exil.

"Cela a commencé comme une petite idée, et ça a fini par devenir quelque chose d'énorme", raconte la danseuse étoile néerlandaise Igone de Jongh, à l'origine de l'initiative.

Il s'agissait d'abord d'offrir un lieu sûr aux danseurs et de leur permettre de continuer à danser, explique-t-elle à l'AFP.

Mais c'est aussi "le meilleur moyen de garder la culture ukrainienne vivante et visible", ajoute-t-elle.

- "Slava Ukraini" -

Si au départ, les danseurs se sont retrouvés au même endroit "en raison de circonstances tragiques", ils sont en train de "devenir lentement une compagnie parce qu'ils sont tous unis par l'idée qu'ils représentent le pays", affirme le célèbre chorégraphe Alexeï Ratmansky, un pin's du drapeau ukrainien épinglé sur la veste.

"Ils représentent la culture de ce pays et ne sont pas des militaires. Ce sont des artistes (...) et ils se battent dans leur domaine", poursuit l'artiste qui a travaillé au Bolchoï, à Moscou, et qui n'a pas de mots assez durs pour "le dictateur" Vladimir Poutine.

Au tout début, seules des femmes avaient pu rejoindre la compagnie, selon le chorégraphe, les hommes en âge de combattre devant obtenir une autorisation spéciale pour quitter le pays. Mais le ministère ukrainien de la Culture, "qui a considéré ce projet comme étant un important message culturel au monde", a fini par délivrer les permis à des danseurs.

C'est ainsi que Oleksii Kniazkov, 30 ans, qui travaillait à l'Opéra national de Kharkiv, a pu se rendre aux Pays-Bas. Au moment de l'invasion, il se préparait à jouer "Roméo et Juliette".

"Ça n'a pas été si facile" d'obtenir l'autorisation de partir, arrivée en juillet, dit-il à l'AFP avant de s'échauffer pour la deuxième représentation de "Giselle" à Washington.

Depuis, il juge que son travail au sein du "United Ukrainian Ballet" est de l'ordre, "quelque part", de la "mission diplomatique".

"Nos représentations sont importantes parce que nous entrons en contact avec les gens ordinaires. Nous unissons les Ukrainiens, les Américains et les personnes d'autres pays dans l'émotion", affirme-t-il.

"Nous nous battons tous pour la liberté de l'Ukraine, et nous le faisons par le biais de l'art", renchérit Svitlana Onipko, 27 ans, une danseuse de Kiev qui a rejoint le ballet à La Haye en septembre.

Mercredi soir, certains des spectateurs du Kennedy Center ont agité des drapeaux du pays, quand d'autres portaient des châles ukrainiens aux couleurs éclatantes.

"Slava Ukraini!" ("Gloire à l'Ukraine"), a lancé une jeune femme dans le public sous des applaudissements redoublés.