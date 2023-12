Un chant de Noël ukrainien revient à Kiev après un siècle et le tour du monde

La chanson de Noël "Le son des cloches" (Carol of the Bells) bien connue dans le monde anglo-saxon va être interprétée dimanche à la Philarmonie de Kiev pour une raison ignorée du plus grand nombre: il s'agit à l'origine d'un chant traditionnel ukrainien.

La chanson, appelée Schedryk (littéralement le Généreux) en ukrainien, est un chant traditionnel de Noël connu dans sa transcription par le compositeur Mykola Leontovytch au début du XXe siècle et joué pour la première fois à Kiev en 1916.

Son interprétation cette année par le Choeur radiophonique ukrainien aura lieu à la veille de Noël, célébré pour la première fois de manière synchrone avec le monde occidental, soit le 25 décembre du calendrier grégorien, en signe de rupture avec l'Eglise orthodoxe russe.

Celle-ci a gardé pour les fêtes religieuses l'ancien calendrier julien, décalé de 13 jours, ce qui place le 25 décembre et la célébration de Noël au 7 janvier du calendrier civil.

La chorale de la radio ukrainienne interprète la chanson traditionnelle "Shchedryk" lors d'un enregistrement à la Maison de la radio de Kiev, le 22 décembre 2023 AFP

Le concert de Kiev va reproduire la première interprétation du chant à Carnegie Hall, New York, survenue en octobre 1922 alors que l'Ukraine avait déclaré son indépendance en 1918 aux lendemains de la Révolution d'octobre, et lutté déjà, en vain, pour la défendre.

Le président de la République populaire d'Ukraine, le nationaliste Simon Petlioura, avait envoyé en 1919 le Choeur national ukrainien en tournée en Europe occidentale puis aux Etats-Unis pour défendre les couleurs du pays.

Diplomatie musicale

"Petlioura voulait convaincre les Occidentaux de reconnaître l'indépendance de l'Ukraine, et il avait lancé ce projet de diplomatie musicale", explique Tina Peresunko, une des organisatrices du concert de dimanche.

Schedryk, qui deviendrait donc Carol of the Bells, faisait partie du programme.

L'Ukraine a été ensuite intégrée à l'Union soviétique en 1922.

Le compositeur Mykola Leontovytch n'a pas connu le succès de son oeuvre: il a été assassiné par un agent soviétique en 1921, selon le ministère ukrainien de la Culture.

En 1936, un Américain d'origine ukrainienne, Peter Wilhousky, a repris la musique et écrit les paroles sous le titre Carol of the Bells.

Simon Petlioura, exilé à Paris, y a été assassiné en 1926 par un anarchiste juif, Samuel Schwartzbard, qui lui reprochait les pogroms antijuifs commis en Ukraine en 1919.

L'Ukraine, redevenue indépendante depuis l'explosion de l'URSS en 1991, lutte à nouveau depuis l'annexion de la Crimée par la Russie et le début d'un conflit dans l'est de son territoire en 2014, puis une invasion majeure lancée par l'armée russe le 24 février 2022.