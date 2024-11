Un crâne de tricératops et une scène de chasse mis en vente à Drouot

Une tête complète de tricératops vieille de 67 millions d'années et une scène de chasse composée d'un megaloceros et de deux loups seront mises en vente à Drouot le 12 décembre, pour une valeur estimée entre 250.000 et 450.000 euros.

"C'est vraiment exceptionnel de retrouver un exemplaire d'un crâne entier", a fait valoir Iacopo Briano, paléontologue et expert de la vente pour la maison Giquello, lors d'une visite de presse jeudi.

Le vendeur est Zoic, un cabinet de restauration qui travaille avec plus de 200 musées dans le monde. En 30 ans, une dizaine de crânes et trois squelettes complets de tricératops ont été préparés par ce cabinet.

Longue de 1,70 mètre et datant de la fin du Crétacé (de 145 millions à 66 millions d'années avant notre ère), dernière période de vie des dinosaures, la tête de tricératops a été découverte dans les années 2000 sur un terrain privé du Dakota du Sud (États-Unis), dans la formation de Hell Creek.

Elle était restée en possession de l'homme qui l'a mise au jour, Gary Olson, jusqu'à 2022, avant d'être rachetée par Zoic.

Cette photographie montre un fossile de cerf préhistorique, Megaloceros giganteus, et de loup préhistorique, tous deux datant du Pléistocène, avant leur vente aux enchères par Giquello à l'Hôtel Drouot en décembre, à Boulogne-Billancourt le 28 novembre 2024 AFP

Beaucoup plus récent, le mégalocéros, un cerf géant long de trois mètres et d'une envergure de 2,30 mètres avec des bois massifs, a été découvert en Ukraine. Il est entouré, pour la scène de chasse, de deux loups, excavés en Angleterre et aux États-Unis.

Ces animaux vivaient à l'époque des hommes préhistoriques, pendant le pléistocène (de 2,58 millions d'années à quelque 10.000 ans avant notre ère).

Même si cette espèce est bien connue des scientifiques, retrouver un mégalocéros entier n'en est pas moins "incroyable", pour Iacopo Briano.

Selon lui, "le marché (des fossiles de dinosaures) est en train d'exploser".

En 2021, "Big John", un squelette de tricératops complet à 60% avait été vendu par Giquello pour un montant record de 6,6 millions d'euros (frais compris) à un collectionneur privé qui l'a ensuite prêté à un musée de Floride (Etats-Unis).