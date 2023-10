Un documentaire américain raconte la défection d'une famille nord-coréenne

La réalisatrice américaine Madeleine Gavin (4e g), entourée par des Nord-Coréens qui ont fait défection, dont la famille Roh et Soyeon Lee (d), lors de la présentation du documentaire "Beyond Utopia" au festival du film américain Sundance, le 21 janvier 2023 à Park City, dans l'Utah

Pour tout documentariste de films d'actualité, gagner la confiance de ses personnages n'est jamais facile: a fortiori quand il s'agit d'une Américaine qui raconte des défections de Nord-Coréens.

C'est le défi qu'a tenté de relever Madeleine Gavin, dont le documentaire "Beyond Utopia" de 2022 sort lundi aux Etats-Unis après avoir été sélectionné en janvier au Sundance Film Festival, dans l'Utah, et au festival international de Durban en Afrique du Sud.

Produit par Ideal Partners, le film se concentre sur l'action d'un pasteur, Kim Sung-eun, qui avait fait défection vers la Corée du Sud et qui aide aujourd'hui des familles à fuir le régime communiste de Kim Jong Un.

Parmi elles, la famille Roh et sa grand-mère, que Madeleine Gavin a rencontrée juste après leur fuite de Corée du Nord, l'un des pays les plus répressifs et fermés de la planète.

"Je n'oublierai jamais la manière dont elle me regardait", témoigne auprès de l'AFP Mme Gavin, qui dit avoir trouvé au premier abord la famille Roh "méfiante et soupçonneuse".

A l'époque, dans l'esprit de cette famille, les "Américains n'existaient que pour attaquer et tuer des Nord-Coréens", pense la documentariste.

"On leur enseigne que nous sommes à peine des êtres humains", affirme encore Mme Gavin, qui a commencé à filmer le périple de la famille Roh une fois qu'elle était arrivée en Asie du Sud-Est.

Auparavant, les Roh étaient passés en Chine par un réseau clandestin.

Grâce à des images fournies par des passeurs, le pasteur a permis aux exilés de traverser la Chine, alliée de la Corée du Nord, jusqu'au Vietnam, Laos et Thaïlande, avant de s'installer finalement en Corée du Sud.

Le film de Madeleine Gavin prend le parti de s'intéresser à des Nord-Coréens vivant depuis des années au Sud.

A leur arrivée, nombre de celles et ceux qui ont fait défection sont réinstallés de manière provisoire dans des foyers, sorte de fenêtre sur le monde extérieur, raconte encore la réalisatrice.

"Beyond Uptopia" suit aussi Soyeon Lee, une femme partie depuis longtemps de Corée du Nord et qui s'est battue pour faire venir son fils.

Arrêté en Chine, le garçon a été renvoyé dans son pays, et filmer sa mère fut "vraiment l'une des choses les plus difficiles" à faire, souffle Mme Gavin.

Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre depuis la fin du conflit dans la péninsule en 1953, qui s'est conclue sur un armistice et non un traité de paix, et leur frontière commune est particulièrement fortifiée.

Pyongyang, qui refuse d'abandonner son programme nucléaire, a procédé cette année à un nombre record d'essais de missiles balistiques en dépit de sanctions internationales et des avertissements de l'ONU, Washington, Séoul ou Tokyo.