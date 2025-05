Un Eurovision 2026 "sans Israël", plaide le vainqueur autrichien JJ

Le jeune artiste autrichien JJ, vainqueur de l'Eurovision 2025, a regretté la participation d'Israël au concours malgré l'offensive meurtrière menée à Gaza, espérant qu'il en serait exclu en 2026, dans un entretien publié jeudi par El Pais.

"Il est très décevant de voir qu'Israël continue de participer au concours", a déclaré le jeune homme de 24 ans au quotidien espagnol.

"J'aimerais que l'an prochain, l'Eurovision se déroule à Vienne sans Israël. Mais la balle est dans le camp" de l'organisateur, l'Union européenne de radio-télévision (UER), a-t-il rappelé. "Nous, les artistes, nous ne pouvons que nous exprimer sur le sujet".

Johannes Pietsch, alias JJ, a également appelé à "une plus grande transparence" concernant le vote du public, qui a propulsé samedi à la seconde place la chanteuse israélienne et survivante de l'attaque sanglante du 7 octobre 2023, Yuval Raphael.

Elle s'était cachée sous un tas de cadavres, feignant d'être morte, tandis que des hommes armés du mouvement islamiste palestinien Hamas massacraient plusieurs centaines de festivaliers sur les lieux d'une fête techno dans le sud d'Israël.

Ce jour-là, le Hamas a tué 1.218 personnes en Israël, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

Les propos de JJ ont fait des vagues en Autriche, l'un des plus fidèles soutiens d'Israël en Europe: le chanteur s'est dit, via sa maison de disques Warner, "désolé si ses déclarations avaient été mal interprétées", tandis que la télévision publique ORF s'est distanciée de propos "reflétant une opinion personnelle", selon l'agence APA.

Lundi, le Premier ministre espagnol, très critique du gouvernement de Benjamin Netanyahu, avait lui aussi jugé qu'Israël devrait être exclu de l'Eurovision par "solidarité avec le peuple de Palestine qui (vit) l'absurdité de la guerre et des bombardements".

"Nous ne pouvons pas avoir de double standard en matière de culture", a souligné Pedro Sánchez, alors que la Russie avait été bannie du concours après l'invasion de l'Ukraine.

Face à la situation humanitaire catastrophique et l'intensification des opérations militaires israéliennes à Gaza, de nombreux pays européens ont accentué cette semaine la pression sur Israël.

La campagne de représailles israéliennes aux attaques du 7 octobre 2023 a fait au moins 53.762 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

Concernant un autre sujet, le contre-ténor autrichien a déploré "la régression conservatrice" de l'Europe sur les droits des LGBT+, dont les drapeaux étaient interdits sur scène. Et compte utiliser sa nouvelle notoriété "pour défendre les droits de toute la communauté queer et garantir plus d'égalité".