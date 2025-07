Un festival de cinéma épingle Christopher Nolan pour avoir tourné au Sahara occidental

Le festival international du film du Sahara exhorte le réalisateur oscarisé Christopher Nolan à ne plus filmer au Sahara occidental, en majeure partie contrôlé par le Maroc, où il vient de tourner des scènes pour son prochain long métrage "L'Odyssée", a dit mercredi à l'AFP sa directrice exécutive.

"Nous appelons Nolan à être solidaire du peuple sahraoui", a déclaré Maria Carrion.

Le festival international du film du Sahara (FiSahara) se tient chaque année dans des camps de réfugiés sahraouis en Algérie.

Le cinéaste américano-britannique, qui a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour "Oppenheimer", se trouvait récemment, selon des médias marocains, dans la ville de Dakhla, au Sahara occidental, pour "L'Odyssée", qui doit sortir en 2026 avec à l'affiche des stars comme Matt Damon et Zendaya.

Le ministre marocain de la Culture, Mehdi Bensaid, s'est félicité auprès du site Médias 24 des futures retombées de ce tournage.

"Il est évident que ce film va donner davantage de visibilité cinématographique à Dakhla comme une destination de tournage et non plus seulement de tourisme", a-t-il assuré.

Le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole jusqu'en 1975, est contrôlé en majeure partie par le Maroc mais considéré comme un territoire non autonome par les Nations unies. Un conflit y oppose depuis 50 ans le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie.

"Nous avons eu le sentiment que le fait que Nolan soit là-bas, à tourner sur une dune de sable — alors qu'il y a tant d'autres dunes dans le monde qu'il aurait pu choisir, qui ne se trouvent pas en territoire occupé — revenait à légitimer l'occupation et à renforcer le colonialisme au Sahara occidental", a dit Maria Carrion.

Maintenant que Christopher Nolan semble avoir fini de tourner à Dakhla, le festival le presse de ne pas utiliser les images déjà filmées.

"Il n'a pas obtenu l'accord des Sahraouis pour filmer ni pour utiliser ces images. Il a obtenu l'accord d'une puissance occupante, ce qui ne constitue pas un véritable accord", a insisté Mme Carrion, en disant penser que le réalisateur et son équipe n'avaient pas été "correctement informés" du contexte.

Rabat propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté pour ce vaste territoire désertique, qu'il considère comme faisant partie intégrante du royaume. Les indépendantistes du Front Polisario continuent eux de revendiquer la tenue d'un référendum d'autodétermination.