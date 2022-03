Un festival de cinéma présentant des films russes annulé à Nantes

Un festival de cinéma qui devait présenter des films russes à Nantes du 31 mars au 3 avril et qui faisait l'objet de critiques d'une association franco-ukrainienne, a été annulé, ont annoncé lundi les organisateurs.

"Dans l'impossibilité de projeter une partie des films programmés et d'accueillir tous les invités pressentis, l'association Univerciné annonce l'annulation du festival Univerciné Entre Lviv et l'Oural aux dates prévues (...) et son report à une date ultérieure, non connue à ce jour", ont-ils expliqué dans un communiqué.

L'association Univerciné dit regretter "que la création cinématographique ambitieuse et engagée, qui avait été sélectionnée, reste inaccessible au moment même où elle aurait pu contribuer à une appréhension intellectuellement fine et aiguisée de l'époque douloureuse que nous traversons".

Sur Facebook, l'association franco-ukrainienne Tryzub avait dénoncé l'organisation de l'événement au cinéma Katorza.

"Le format de ce festival, proposé par les organisateurs, et plus encore son nom - "Entre Lviv et l'Oural" - provoque une grande indignation des citoyens ordinaires d'Ukraine. Cela est considéré comme propageant l'idée que Poutine a déjà annexé l'Ukraine - ce que diffuse également la propagande du gouvernement russe", estime l'association sur son site où figure une pétition réclamant l'annulation.

Sur son site, l'association relaie également un texte du maire de Lviv Andrii Sadovyi demandant aussi l'annulation du festival. "La décision d'organiser une telle manifestation au moment d'une violation sans précédent de toutes les normes du droit international par l'agresseur russe est au moins illogique, biaisée et inhumaine".

"Si par ces temps difficiles vous voulez vraiment soutenir la paix et dire +non à la guerre+, nous vous proposons de manifester votre solidarité et votre soutien à travers l'organisation d'un festival du cinéma ukrainien à Nantes".

Selon Ouest-France, une manifestation pro-Ukraine a eu lieu dimanche devant le cinéma contre la tenue du festival.