Un festival dédié à Albert Camus ce week-end sur France Culture

France Culture accueillera vendredi, samedi et dimanche sur ses ondes l'"Estival Albert Camus", premier festival en France dédié au célèbre auteur de "La Peste" et de "L'Etranger", avec des magazines, des lectures d'oeuvres, un feuilleton et une grande dictée en direct.

Cette manifestation, qui vise à marquer les 60 ans du décès de l'écrivain, aurait dû se tenir à Lourmarin, petit village du Vaucluse où il avait passé ses dernières années. Ce festival avait été imaginé par la famille et les amis d'Albert Camus, avec l'idée d'associer le public, via notamment des rencontres et un match de foot...

Or, avec la crise sanitaire, les organisateurs ont dû renoncer aux événements prévus dans le village provençal où l'auteur est enterré. Mais France Culture, partenaire de l'événement, a proposé d'héberger la manifestation sur ses ondes.

Entre les 60 ans du décès d'Albert Camus, le regain d'intérêt pour "La Peste" (dont les ventes ont grimpé dans plusieurs pays durant le confinement) et la résonance de ses oeuvres sur le colonialisme ou la révolte en plein mouvement mondial antiraciste, "c'est vraiment l'année où il fallait le faire, c'est pourquoi j'ai proposé à la famille que la première édition du festival soit radiophonique", a expliqué à l'AFP Sandrine Treiner, la directrice de France Culture.

Une initiative qui vise à combler un vide en France, où il n'existait pas jusqu'ici d'événement annuel dédié à cet écrivain, pourtant célébré dans de nombreux pays, et dont l'oeuvre semble plus que jamais en résonance avec le présent.

"C'est un des plus grands auteurs du XXe siècle, et ses écrits et son parcours nous interrogent sur nos vies individuelles et collectives", tout en faisant toujours primer l'intelligence sur l'émotion, selon Sandrine Treiner.

Au programme, des magazines dont Les chemins de la philo, L'Esprit public ou Soft Power, qui aborderont la contribution d'Albert Camus à la littérature et la philosophie, et analyseront son influence jusqu'à aujourd'hui.

Mais aussi des lectures d'oeuvres puissantes dont "L'Envers et l'endroit" par Abd Al Malik, "Le Premier homme" par Charles Berling ou "La Peste" par Sharif Andoura, une adaptation de "L'Etranger" en feuilleton radio, et une grande dictée de "La Peste" par l'amoureux des mots Rachid Santaki, qu'on pourra suivre en direct sur l'antenne de France Culture et les réseaux sociaux.