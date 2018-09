Un film de 14 heures reçoit le prix du jury au festival "Biarritz Amérique latine"

"La Flor", film-fleuve de 14 heures de l'Argentin Mariano Llinas, a reçu samedi le prix du jury du 27ème festival "Biarritz Amérique latine" et le prix du meilleur film revient à "Pajaros de verano" des Colombiens Cristina Gallego et Ciro Guerra.

"La Flor", déjà présenté en Argentine et au festival de Locarno, a été projeté par tranches, soit trois projections lors de trois soirées. Il relate six histoires qui ont pour seul point commun quatre actrices, jouant à chaque fois un rôle différent.

"Pajaros de verano" de la Colombienne Cristina Gallego et du Colombien Ciro Guerra a obtenu le prix du meilleur film.

Ce film se déroule dans les années 1970, en Colombie, où une famille d'indigènes Wayuu se retrouve au coeur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine.

"Deslembro" de la réalisatrice brésilienne Flavia Castro a obtenu le Prix du Syndicat français de la critique de cinéma. Il raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui se retrouve à Rio de Janeiro où, par bribes, elle reconstitue les souvenirs de son enfance fragmentée.

L'Uruguay, mis à l'honneur pour cette 27ème édition, a été récompensé par le prix du public pour le film du réalisateur uruguayen, Alvaro Brechner.

"Companeros" se déroule en 1972 au moment où l'Uruguay bascule en pleine dictature et où trois opposants sont secrètement emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire.

"Bixa Travesty" (Brésil) de Claudia Priscilla et Kiko Goifman a reçu le prix du meilleur documentaire.

Il a été tourné dans une région très pauvre de Sao Paulo où de nombreux préjugés sociaux et raciaux persistent. Une mention spéciale dans la série documentaire a été décernée à "Modelo Estéreo" du Collectif Mario Grande (Bogota) qui retrace la vie d'un détenu dans une prison de Bogota, le plus grand et violent établissement pénitentiaire du pays.

Toujours dans la section documentaire, le prix du public a été décerné à "Locura al aire" des réalisatrices cubaines Alicia Cano et Leticia Cuba.

Ce film conte l'histoire d'un hôpital psychiatrique animé par un groupe hétéroclite composé de patients et de psychologues.

"O Orfao" de la Brésilienne Carolina Markowicz a reçu le prix du meilleur court métrage, une histoire inspirée de faits réels d'une adoption.

Ce palmarès a été délivré par un jury présidé par le cinéaste français, Laurent Cantet, pour les longs métrages, par Catalina Villar, cinéaste colombienne pour les documentaires et pour les courts métrages par le cinéaste du Guatemala, Jayro Bustamante.

Le festival Biarritz Amérique Latine attire chaque année environ 35.000 visiteurs selon les organisateurs.