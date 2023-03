Un inédit de Michel Foucault publié en mai

Un inédit de Michel Foucault, "Le Discours philosophique", réflexion sur les rapports entre philosophie et actualité, sera publié le 12 mai, ont annoncé jeudi les éditions du Seuil.

Cet essai permettra de lire un manuscrit quasi achevé que le philosophe entama en 1966 et ne publia jamais, pour une raison non précisée.

L'édition de ce livre est assurée par deux universitaires, Orazio Irrera de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et Daniele Lorenzini de l'Université de Pennsylvanie, aux Etats-Unis.

Le premier y a consacré un semestre de cours à Paris 8 fin 2022. Le second avait publié la table des matières sur Twitter en février.

Michel Foucault (1926-1984), auteur prolixe, avait écrit dans son testament qu'il refusait de faire l'objet de publications posthumes.

Toutefois, son dernier compagnon et légataire, Daniel Defert, décédé mardi, et l'ancien assistant de Foucault, François Ewald, ont souhaité que des écrits éclairant sa pensée voient tout de même le jour. Ils ont été nombreux ces 30 dernières années, y compris les quatre volumes de ses "Dits et Écrits".

Foucault, considéré comme l'un des grands penseurs de la "French Theory", un mouvement de renouveau de la philosophie à partir des années 1960, reste connu pour ses travaux sur la psychiatrie et la médecine, la sexualité, le pouvoir politique et la répression.

"Le Discours philosophique", selon la présentation de l'éditeur, propose une "analyse archéologique" de la philosophie, avec "ses mutations historiques, d'une métaphysique de la représentation (Descartes) à une anthropologie (Kant), jusqu'au retour d'un langage venant occuper le vide laissé par l'effacement de l'homme (Nietzsche)".