Un jour à Cannes: Delon dans son élément, l'art de la langue sifflée

Alain Delon dans son élément sur un plateau, l'apprentissage du silbo... Ce qui a marqué la sixème journée de compétition du 72e Festival de Cannes, dimanche.

- Elément -

Star de Cannes dimanche, où il reçoit une Palme d'or d'honneur, Alain Delon a évoqué lors d'une masterclass sa longue carrière de six décennies. "Je me suis tout de suite senti dans mon élément" sur un plateau, "comme si ça avait été écrit que je devais faire ça", a-t-il dit. "La caméra pour moi, c'est une femme que je regarde dans les yeux, et j'ai tout de suite senti que j'étais dans mon truc. Et ça ne s'est jamais arrêté". Il a souligné avoir accepté sa Palme d'honneur "à la mémoire" des cinéastes avec qui il a tourné. "J'ai été un premier violon, un premier piano, mais j'ai eu des chefs d'orchestre comme von Karajan, exceptionnels, les Clément, les Visconti, les Melville".

- Silbo -

Le silbo est une langue sifflée ancestrale utilisée sur l'île des Canaries de La Gomera, qui a donné son titre au film du Roumain Corneliu Porumboiu. Ses acteurs confient en conférence de presse avoir travaillé très dur pour apprendre la langue sifflée, utilisée par leurs personnages, des trafiquants de drogue, pour communiquer sans être repéré par la police. "Quand il (le réalisateur NDLR) nous a dit qu'on devait apprendre cette langue sifflée je lui ai dit +mais c'est une plaisanterie+ (...). Il a fallu travailler très dur, quatre heures par jour", explique Vlad Ivanov qui joue un policier corrompu, avant que Francisco Correa, chargé de leur apprendre cette langue, ne se mette à siffler : "Je suis très heureux d'être à Cannes".

- La der -

Après huit saisons, la série culte "Game of Thrones" s'achève dimanche après avoir obsédé des millions de fans à travers le monde, dont de nombreux festivaliers de Cannes qui ne manqueront pas de perdre encore un peu plus de sommeil pour regarder le dernier épisode. "On verra si Game of Thrones résiste au temps comme les grand classiques du cinéma", avait relevé le délégué général du festival Thierry Frémaux dans le Figaro.

- Le chiffre -

Le film du réalisateur espagnol Pedro Almodovar, "Douleur et gloire", sorti dans les salles en France en même temps que sa présentation à Cannes démarre sur les chapeaux de roues. En une journée, il a enregistré 14.458 entrées, s'offrant la 3e place des sorties, annnonce dans son édition de dimanche Le Film français.