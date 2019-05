Un jour à Cannes: DiCaprio toujours au top, Almodovar en tête des critiques ciné

La cote de DiCaprio toujours au top, les premiers pronostics... Ce qui a marqué la dixième journée de compétition du 72e Festival de Cannes, jeudi.

- La soirée

C'est la soirée où le Tout Hollywood a rendez-vous. Le traditionnel gala organisé jeudi soir par la Fondation américaine pour la recherche contre le sida (Amfar) à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc, a annoncé sa liste d'invités triés sur le volet: Antonio Banderas, Orlando Bloom, Adrien Brody, Kendall Jenner, Eva Longoria, Chris Tucker sont entre autres attendus. Mariah Carey et Tom Jones doivent se produire au cours de la soirée ponctuée par des ventes aux enchères. Depuis 1985, l'Amfar a investi près de 550 millions de dollars dans la recherche contre le sida.

- DiCaprio

L'acteur américain Leonardo DiCaprio ne quitte plus le Festival. Jeudi soir il a encore foulé le tapis rouge et signé des autographes, provoquant les cris de groupies massées autour du Palais.

- Musique électro

Le DJ niçois The Avener, rendu célèbre il y 5 ans pour son titre "Fade out Lines", a joué mercredi soir un set sur le toit du Palais des festival diffusé jeudi dans la soirée sur Youtube. Il s'agit du premier single de son second album "Beautiful" qui doit sortir cet hiver. Une maigre consolation pour les musiciens du festival qui militent pour que la meilleure musique originale soit récompensée par la compétition cannoise.

- La CAF

Le réalisateur Arnaud Desplechin en compétition pour la Palme d'or avec "Roubaix, une lumière", racontant l'enquête autour de deux femmes amoureuses soupçonnées de meurtre, explique en conférence de presse sa démarche. "Je me suis dit que je voulais déposer mes armes devant les acteurs, filmer ma ville natale, mais je ne savais pas quelle institution filmer. Je me disais la CAF (Caisse d'allocation familiale), mais la CAF c'est quand même moins glamour. Un hôpital... Puis je me suis fixé sur un commissariat de police", explique le cinéaste de 58 ans pour la sixième fois en compétition sur la Croisette.

- Cinéfondation

Le premier prix de la Cinéfondation, dédiée à l'émergence de nouveaux talents du 7e art, a été remporté par la française Louise Courvoisier, pour son film "Mano a Mano", qui s'est vu remettre la somme de 15.000 euros. Le second prix a été remis à l'Américain Richard Van pour "Hiéu" et le troisième au Palestinien Wisam Jafari. Ils ont respectivement gagné la somme de 11.250 euros et 7.500 euros. Cette année le jury était présidé par Claire Denis.

- Pronostics

A deux jours de la fin du Festival, le film de Pedro Almodovar "Douleur et gloire" arrive en tête des critiques français pour recevoir la Palme d'or, rapporte le magazine professionnel le Film français. Ils sont 11 sur 15 à lui attribuer la récompense suprême. Le réalisateur espagnol est talonné par le film du Sud-Coréen Bong Joon-ho "Parasite" plébiscité neuf fois.

est/nip/mm

