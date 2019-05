Un jour à Cannes: Dolan déclare sa flamme, vol de glace sur la plage

Xavier Dolan déclare sa flamme à Céline Sciamma, Robert Guédiguian pointe les paradoxes du festival... Ce qui a marqué la septième journée de compétition du 72e Festival de Cannes, lundi.

- Glace

"Mais qui a volé le bâtonnet géant de la #plage#Magnum de Cannes ?", poste sur twitter l'attaché de presse de la marque. Dans la nuit de samedi à dimanche, révèle Nice-Matin le bâtonnet de glace doré de deux mètres de long et 20kg disposé sur la plage sponsorisée par la célèbre marque de glaces a été dérobé. Magnum promet une récompense et offrira des glaces à qui retrouvera l'objet publicitaire ou donnera des informations.

- On fire

Après Tarantino applaudissant le film du Chinois Diao Yinan, en lice comme lui pour la Palme d'or, c'est au tour de Xavier Dolan de déclarer sa flamme pour un film en compétition. "Portrait de la jeune fille en feu" est magnifique, a-t-il écrit sur Instagram. Le film "m'a poursuivi pendant mon sommeil". "Je me suis réveillé ce matin en me souvenant à quel point (...) il m'a impressionné".

- Tract

"Évidemment j'ai une volonté politique, et elle est revendiquée, mais le film n'est pas un tract", a réagi en conférence de presse Céline Sciamma en compétition avec "Portrait de la jeune fille en feu", un film en costumes relatant une histoire d'amour entre une peintre et une jeune modèle au XVIIIe siècle.

- Chapeau de paille

Robe noire et chapeau de paille rehaussé d'un ruban de même couleur, l'actrice Isabelle Adjani, monte les marches pour la deuxième année de suite. Agacée par l'intrusion des photographes dans sa vie privée, en 1983 l'actrice alors âgée de 28 ans avait refusé le photocall et fui les flashs. En contrepartie, les professionnels avaient posé leurs appareils et tourné le dos au Palais lors de sa montée des marches quelques heures plus tard.

- Paradoxes

Le cinéaste engagé Robert Guédiguian qui s'est fait connaître du monde entier avec "Marius et Jeannette" en sélection officielle à Cannes en 1997, pointe la "très forte contradiction" du festival dans une interview à Nice-Matin. "Ken Loach a présenté ici quatorze de ses films, face aux smokings et aux yachts. Et il a eu deux fois la Palme", pointe le réalisateur à propos de son homologue britannique, inlassable combattant de l'ultralibéralisme. "Le capital finance les films qui le dénoncent, c'est l'un de ses paradoxes. Ils peuvent le dénoncer à condition... qu'ils lui rapportent de l'argent", dit le réalisateur.

- Zahia

Interrogée sur sa première apparition au cinéma dans "Une fille facile" de Rebecca Zlotowski, présenté lundi hors compétition à Cannes, l'ancienne escort-girl Zahia Dehar a défendu son rôle sur un terrain féministe. "Une fille facile, ce n'est pas péjoratif, c'est une femme qui s'épanouit dans sa sexualité à l'égal d'un homme", a déclaré celle qui était devenue célèbre pour avoir été le "cadeau d'anniversaire" du footballeur Franck Ribéry en 2009, alors qu'elle était mineure.

- Premiers prix

En attendant la remise des Palmes samedi, France Culture a profité de l'événement pour remettre trois prix. Celui des Étudiants à László Nemes pour son film "Sunset", qui dépeint un Budapest crépusculaire à la veille de la première guerre mondiale et le prix International des étudiants étrangers à Jean-Paul Civeyrac pour "Mes provinciales", relatant l'histoire d'un jeune homme qui monte à Paris faire des études de cinéma. Enfin la radio a remis un dernier prix à Margaret Menegoz pour l'ensemble de son oeuvre. Productrice attitrée d'Éric Rohmer et Barbet Schroeder pendant longtemps, elle est aujourd'hui à la tête de la société des Films du Losange, qui contribua à l'essor de la Nouvelle Vague.