Un jour à Cannes: fierté de Mati Diop, suspense autour du prochain James Bond

Les larmes de Taron Egerton, le suspense autour du prochain James Bond... Ce qui a marqué la quatrième journée de compétition du 72e Festival de Cannes, vendredi.

- Larmes

L'acteur britannique Taron Egerton, qui interprète le chanteur Elton John dans "Rocketman", a les larmes aux yeux en évoquant en conférence de presse la chanson "Your Song" du musicien septuagénaire, qui plusieurs années plus tôt lui a permis de rentrer par une audition à la RADA (Royal Academy of Dramatic Art), la prestigieuse école de comédie à Londres.

- James Bond

L'acteur écossais Richard Madden ("Rocketman") répond de manière évasive quand on l'interroge sur la rumeur persistante selon laquelle il pourrait incarner le prochain James Bond : "C'est vraiment flatteur de pouvoir être là aujourd'hui, je pense que pour le prochain projet je serai un peu différent". A ses côtés, l'acteur Taron Egerton le chambre en entamant la musique du générique de la célèbre série sur l'agent 007.

- Le pouvoir

"Il ne faut pas exagérer le pouvoir du cinéma", a déploré le Britannique Ken Loach, réalisateur de "Sorry, We Missed you", film coup de poing contre l'uberisation de la société. En conférence de presse, le cinéaste, inlassable pourfendeur du capitalisme, souligne que depuis qu'il a reçu en 2016 la Palme d'or pour "Moi, Daniel Blake" - un précédent long-métrage autour des injustices en Grande Bretagne - "il y a toujours la même cruauté" sociale. Et les bénéficiaires de la banque alimentaire dans le pays "ont augmenté de 18% en un an", a-t-il ajouté.

- La soirée

La chanteuse américaine Mariah Carey et Tom Jones sont annoncés à la soirée de l'Amfar organisée jeudi par la Fondation américaine pour la recherche contre le sida à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc, traditionnellement l'événement people le plus couru du festival. Le dîner où le Tout Hollywood et le monde de la mode se pressent est ponctué de ventes aux enchères au profit de la lutte contre le sida.

- Fière

"C'est très important de pouvoir s'identifier à quelqu'un, d'avoir des sortes de référence pour les jeunes. Donc si c'est le cas, si je deviens une sorte de référence pour les réalisatrices noires j'en serai très fière", a déclaré lors d'une conférence de presse la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, première femme noire africaine en lice pour la Palme avec "Atlantique".

- Carioca Bis

Les acteurs Alain Chabat et Gérard Darmon ont interrompu jeudi soir la projection de la "Cité de peur" sur la plage pour danser la scène culte du film. Avec trompette et maracas, les deux acteurs s'en sont donné à coeur joie pour reproduire la scène tournée 25 ans plus tôt dans le Palais des festivals.

- L'homme mystère

Le très secret Terrence Malick est bien arrivé à Cannes, entend-on en coulisses, quand certains pensent même l'avoir croisé incognito sur la Croisette en train de se balader. De quoi donner du crédit à l'annonce de sa présence par le Délégué général Thierry Frémaux, lors de l'annonce de la sélection officielle. Mais, avait-il prévenu, probablement pas pour monter les marches du Palais ni pour se plier à l'exercice médiatique, bien que son dernier film "Une vie cachée" soit en lice pour la Palme d'or.