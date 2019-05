Un jour à Cannes: la surprise Tarantino, les addictions d'Almodovar

La réalisatrice autrichienne Jessica Haussner s'interroge sur le bonheur, Pedro Almodovar se confie sur ses addictions... Ce qui a marqué la cinquième journée de compétition du 72e Festival de Cannes, samedi.

- L'invité mystère

On ne l'attendait pas avant mardi pour la projection de son film, le très attendu "Once upon a time... in Hollywood". Quentin Tarantino a crée la surprise en faisant une apparition sur le tapis rouge, avec son épouse la chanteuse israélienne Danielle Pick, avant la projection du film chinois "Le lac aux oies sauvages" de Diao Yinan.

"C'est la fraternité des cinéastes, je soutiens depuis toujours les films chinois", a-t-il dit, avant d'être ovationné dans la salle du Grand théâtre Lumière par le public. De quoi envisager un accueil XXL mardi quand il viendra présenter son propre film. Patience !

- Le bonheur

L'Autrichienne Jessica Haussner, réalisatrice de "Little Joe", un film dans lequel une phytogénéticienne a conçu une fleur qui rend son propriétaire heureux, s'interroge en conférence de presse sur la définition du bonheur. "Tout le monde dans la vie veut être heureux, mais en général on l'est pendant un instant passager. Le bonheur, c'est une idée, ce n'est pas quelque chose de tangible", souligne la réalisatrice qui a fait ses classes auprès de son compatriote Michael Haneke.

- Addictions

Le réalisateur espagnol Pedro Almodovar, en compétition avec "Douleur et gloire", confie en conférence de presse que sa principale addiction désormais "c'est de dormir 8 heures par jour et de savoir qu'il va tourner un nouveau film". "J'ai toujours été très accro à la famille", répond pour sa part l'actrice Penelope Cruz qui incarne dans le film la mère d'un cinéaste héroïnomane.

- Hilare

Il a incarné le fameux chat potté dans "Shrek" : Antonio Banderas a prouvé qu'il possédait une vraie souplesse de félin. Hilare pendant la conférence de presse de "Douleur et Gloire", contrairement au personnage dépressif qu'il incarne, l'Espagnol s'est amusé avec les photographes et a multiplié les poses acrobatiques sur la terrasse du Palais avant de répondre aux questions.

- Coupe

Aperçue avec une longue chevelure vendredi, midi Penelope Cruz avait raccourci ses cheveux samedi pour le photocall. L'actrice fétiche de Pedro Almodovar qui arborait le veille de longs ongles roses avait aussi changé leur couleur, préférant le rouge.

- Parapluies

Les pépins sont de sortie sur la Croisette. Si faire la queue est déjà compliqué par temps ensoleillé, en raison des différentes files, la forêt de parapluies a rendu l'exercice encore plus risqué.

- Avortement

Le foulard vert a été en 2018 l'emblème de la lutte pour la légalisation de l'avortement qui a embrasé l'Argentine. L'équipe du documentaire "Que sea ley" et plusieurs militantes ont arboré l'accessoire sur les marches cannoises, pour le droit à l'avortement, interdit en Argentine et mis à mal ces derniers jours dans plusieurs Etats américains. Une des manifestantes était parée entièrement de vert, avec une robe sur laquelle était brodé "légalisation avortement" tout du long. "On meurt à cause d'avortements clandestins. Dans pas mal de pays encore, les femmes n'ont pas le droit de disposer de leur propre corps. Ma petite tête n'arrive pas à comprendre comment on doit encore parler de ça", a déclaré avant la projection de son film Juan Solanas.