Un jour à Cannes: vaine tentative de censure et agacement de Tarantino

Le sparadrap sur les portables des journalistes venus interroger Brad Pitt et DiCaprio, le retour de la glace géante... Ce qui a marqué la neuvième journée de compétition du 72e Festival de Cannes, mercredi.

- Sparadrap

Interviewer Tarantino, Pitt, DiCaprio et Robbie est une opportunité qui profite à peu de médias, mais qui a son coût. Au lendemain de la projection de "Once Upon a Time... in Hollywood", le service de presse de la production a fait coller un morceau de sparadrap sur les objectifs des smartphones pour éviter que les journalistes ne filment les tables rondes auxquelles ils étaient conviés. Après quoi consigne a été donnée de ne pas évoquer certains sujets, comme #MeToo. Des contraintes qui se sont révélées absolument vaines: les journalistes ont décollé leurs sparadrap et posé les questions qu'ils ont voulu, sans qu'aucun des artistes ne s'en émeuve.

- Le mariage

"Ma manière de faire des choses est différente car je me suis marié il y a six mois, je sais maintenant pourquoi: j'attendais l'idéal", a déclaré à la conférence de presse la réalisateur américain Quentin Tarantino devant son épouse, Daniella Pick assise au premier rang de la salle.

- Agacé

Le même cinéaste est apparu agacé lorsqu'une journaliste lui a reproché de donner trop peu de répliques à l'actrice Margot Robbie dans "Once Upon a Time... in Hollywood". "Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites", a laconiquement répondu le réalisateur, visage fermé.

- Ressemblance

L'actrice Margot Robbie qui incarne, l'actrice Sharon Tate dans "Once Upon a Time... in Hollywood" porte la même coiffure que l'actrice américaine lors de sa dernière venue au Festival en 1968: cheveux longs avec de fines tresses sur les côtés.

- Palme Dog

"Une Palme serait évidemment quelque chose de fantastique. Je ne sais pas ce qui m'attend samedi. En revanche, j'espère vraiment qu'on aura la Palme Dog ! Ça serait un outrage sinon", s'est exclamé Quentin Tarantino à propos de la récompense remise depuis 2001 à la meilleure prestation canine dans un film. Dans son long métrage en compétition à Cannes, le personnage campé par Brad Pitt a un molosse adorable, qui sait avoir du mordant quand cela est nécessaire.

- La glace retrouvée

Le bâtonnet de glace doré de deux mètres de long et 20kg de la marque Magnum qui avait été dérobé dans la nuit de samedi à dimanche sur la plage sponsorisée a été retrouvé, annonce l'attaché de presse sur son compte Twitter remerciant le journal Nice-Matin qui avait lancé un appel à témoin pour le retrouver, ainsi que le commissariat de police de Cannes. Selon le quotidien c'est une brocanteuse qui a découvert l'objet près d'un container poubelle.

