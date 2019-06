Un livre ça s'écoute aussi

Les livres ne se lisent plus seulement, ils s'écoutent. Jusqu'à dimanche, le livre audio est à l'honneur à Montreuil, près de Paris, pour le premier salon consacré à ce marché en plein développement.

Une quarantaine d'éditeurs de livres audio et de plateformes d'écoute, des comédiens dont Dominique Blanc et Daniel Mesguich et des auteurs dont Daniel Pennac sont présents à ce festival baptisé Vox.

En 2018, le marché du livre audio sur supports physiques (comme les CD) a représenté un chiffre d'affaires de 2,9 millions d'euros, selon des données de l'institut GfK. Ce chiffre (encore modeste par rapport au marché global de l'édition) ne comprend pas les ventes par téléchargement, en plein essor.

Selon des chiffres du Syndicat national de l'édition (SNE), 8 millions de personnes ont écouté au moins un livre audio en France l'an dernier.

Pratiquement tous les éditeurs se sont lancés dans le livre audio. Actes Sud qui a remporté le prix Goncourt en 2017 et 2018 lancera ainsi en août, à l'occasion de la rentrée littéraire d'automne, "Actes Sud audio" afin "d'étendre l'audience de la littérature".

L'éditeur souhaite produire un ou deux titres par mois. Le premier titre de la collection sera "Millénium 6, la fille qui devait mourir" de David Lagercrantz, lu par Bernard Gabay (2 CD, 12 heures d'écoute), qui sortira le 22 août, en même temps que la version papier et la version numérique.

Lauréat du prix Femina l'an dernier, "Le lambeau" de Philippe Lançon est disponible en version audio (2 CD lus par le comédien Denis Podalydès, environ 16 heures d'écoute) chez Gallimard dans sa collection "écoutez lire".

Aux Éditions des Femmes, premier éditeur français à s'être lancé dans le livre audio dès 1980 avec sa collection "la bibliothèque des voix", un des derniers titres parus est "Retour à Yvetot" d'Annie Ernaux lu par la comédienne Dominique Blanc (1 CD, 1H30 d'écoute).

Et désormais, des prix récompensent les meilleurs livres audio. Le festival Vox a ainsi attribué "La plume d'or" à "Sauve-toi, la vie t'appelle" de Boris Cyrulnik, lu par Vincent Schmitt (1 CD, 6h41 d'écoute) paru chez Audiolib (une filiale de Hachette Livre) qui domine largement le marché du livre audio.

En moyenne le prix d'un livre audio est d'environ 20 euros.

Du côté des plateformes de téléchargement, les lecteurs ont le choix entre Audible, propriété du géant américain Amazon, qui propose de télécharger un livre par mois contre un abonnement de 9,95 euros, Google Play Livres qui propose des achats à l'unité ou encore Kobo qui propose des téléchargements contre un abonnement de 9,99 euros par mois.

Le programme complet du festival Vox est visible sur le site www.salon-livre-audio.fr

