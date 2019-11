Un morceau du berceau de Jésus retourne pour la première fois en Terre sainte

C'est un tout petit morceau de bois, mais d'une importance cruciale pour nombre de chrétiens: un premier fragment du berceau de Jésus est arrivé vendredi en Terre sainte après plus de 1.300 ans en Europe.

La relique a été présentée lors d'une messe dans la discrète chapelle du centre Notre-Dame, à deux pas de la vieille ville de Jérusalem, selon un journaliste de l'AFP.

Environ 80 personnes ont célébré le retour de ce que l'Eglise présente comme une partie du berceau originel du Christ, creusé selon la tradition dans une mangeoire.

Après la messe, une poignée de fidèles, émus, se sont agenouillés les uns après les autres devant la relique, qui doit faire dans le futur l'objet d'un pèlerinage.

Le fragment, officiellement transféré vendredi du Vatican au custode de Terre sainte à Jérusalem, sera ensuite transporté à Bethléem, ville palestinienne de Cisjordanie occupée et lieu de naissance de Jésus, selon la tradition chrétienne.

"C'est important car il s'agit d'une partie de la structure de bois de la crèche originelle de Bethléem. Cette structure de bois avait quitté la Terre sainte vers l'an 640", a déclaré à l'AFP le custode de Terre sainte, Francesco Patton, après la messe.

A cette époque, "le pape à Rome était Théodore, et il avait des racines palestiniennes", a-t-il ajouté, pour résumer le transfert du berceau du Christ du Moyen-Orient à l'Europe.

Environ 1.379 ans plus tard, le fragment de cette mangeoire doit rester à Bethléem "pour toujours", et plus précisément à l'église Sainte-Catherine qui jouxte la basilique de la Nativité, a indiqué le custode.

- Demande palestinienne -

"C'est la première fois qu'un fragment de bois de la crèche retourne (en Terre sainte)", s'est-il réjoui. "Bien évidemment, il ne s'agit pas de l'entièreté de la structure de bois car celle-ci est très fragile et impossible à transporter de Rome à ici".

"Nous ne vénérons pas cette relique en tant que morceau de bois, mais nous la vénérons car elle nous rappelle le mystère de l'incarnation, le fait que le fils de Dieu est né à Bethléem de Marie il y a plus de 2.000 ans", a ajouté M. Patton.

La ville de Bethléem a prévu des célébrations devant se prolonger jusqu'à Noël pour le retour, prévu dès samedi, de ce morceau de bois d'environ un centimètre de large sur 2,5 centimètres de long.

Lors d'une visite au Vatican en décembre 2018 pour discuter du processus de paix au Moyen-Orient, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas avait demandé au pape François de permettre le retour du berceau du Christ à Bethléem, ville palestinienne située à quelques kilomètres à peine de Jérusalem, en Cisjordanie occupée par Israël.

"Nous remercions, et le président Abbas remercie, le pape pour ce don précieux qui est un signe de paix et d'espoir", a déclaré à l'AFP l'ambassadeur palestinien au Saint-Siège, Issa Kassissieh, présent lors de la messe dans la petite chapelle de Jérusalem.