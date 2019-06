Un musée Louis de Funès va renaître à Saint-Raphaël

A proximité immédiate de Saint-Tropez, un musée consacré à Louis de Funès va ouvrir ses portes le 31 juillet à Saint-Raphaël, ont annoncé mercredi à Paris la famille de l'acteur et le maire de la commune.

Sur 400 m2, le musée réunira la collection de la famille de Louis de Funès et des souvenirs réunis par Charles et Roselyne Duringer qui ont créé et animé un premier musée entre 2014 et 2016 dans l'ancien château de l'acteur au Cellier (Loire-Atlantique), près de Nantes.

Ce premier musée associatif avait été contraint de fermer ses portes deux ans après son ouverture, faute d'avoir eu les moyens de racheter les murs. Le château n'est plus dans la famille de Funès depuis 1986.

"Lorsque le musée du Cellier a fermé, notre famille a reçu de nombreux messages de personnes déçues qu'aucun lieu en France ne soit consacré à mon grand-père. A son image, ce nouveau musée sera élégant, intelligent, tout en étant divertissant. Le souhait de milliers de Français et de la famille va se concrétiser", a dit Julia de Funès, petite-fille de l'acteur.

La scénographie du nouveau musée a été confiée au décorateur de cinéma Christian Marti qui a co-signé notamment la rétrospective Barbara à la Philharmonie de Paris, sous la direction de la commissaire d'exposition Clémentine Deroudille.

Petite-fille du photographe Robert Doisneau, Mme Deroudille qui a également monté une exposition sur Georges Brassens à la Cité de la Musique, assurera le commissariat général du musée Louis de Funès de Saint-Raphaël avec comme objectif d'en faire "un des lieux emblématiques de la culture populaire".

Quelque 350 objets et documents seront réunis: photographies personnelles, souvenirs de tournages, extraits de films et d'interviews. Le musée évoquera aussi les débuts de l'acteur comme pianiste de cabaret avant de rejoindre la troupe des Branquignols en 1957.

En 2016, un musée de la Gendarmerie a ouvert ses portes dans l'ancienne gendarmerie de Saint-Tropez, décor emblématique de la série des "Gendarmes" avec Louis de Funès en tête d'affiche. Un espace est dédié à l'acteur. Un billet groupé pourrait être proposé pour les deux musées.

L'an prochain, La Cinémathèque française, en charge de la protection et de la mise en valeur du patrimoine cinématographique, consacrera pour la première fois une rétrospective et une exposition à Louis de Funès, en programmant ses films les plus célèbres.

Avec plus de 140 films à son actif, le populaire acteur a attiré quelque 270 millions de spectateurs en salles et plus de 400 millions de téléspectateurs, rien qu'en France.