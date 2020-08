Un nouveau DG pour EuropaCorp à la place de Luc Besson

La société de production et de distribution de films et séries EuropaCorp a annoncé samedi la nomination d'un nouveau directeur général, Axel Duroux, qui va remplacer Luc Besson à la suite de l'entrée majoritaire au capital du fonds américain Vine.

Luc Besson conservera la présidence non exécutive du conseil d'administration, "afin de se concentrer désormais, comme annoncé le 28 février 2020, sur les activités artistiques du groupe en tant que directeur artistique", a précisé EuropaCorp dans un communiqué, à l'issue d'une réunion du conseil d'administration.

A l'issue d'une restructuration finalisée fin juillet, les fonds Vine et Falcon ont refinancé la société à hauteur de 192 millions d'euros. Vine a pris 60,15% du capital et Falcon 6,29%. Les anciens actionnaires, le cinéaste Luc Besson ainsi que Front Line et Lambert Capital détiennent conjointement toujours 13% du capital.

La "mini-major" créée par Luc Besson en 1999 a peiné à se relever de la performance décevante de "Valerian", sorti en 2017, considéré alors comme le film le plus cher de l'histoire du cinéma français.

Elle a connu des difficultés financières et a dû procéder à des cessions d'actifs et à des licenciements. La société a aussi revu ses ambitions à la baisse en se concentrant sur la production chaque année de quatre ou cinq films d'action ou thrillers, comme "Lucy" ou les séries "Taxi" ou "Taken".

Axel Duroux, de nationalité franco-suisse, rejoindra EuropaCorp à compter du 1er septembre.

Depuis 2017, il était Senior Partner et responsable du bureau de Paris de Brunswick Group.

Auparavant, il a été vice-président exécutif de Publicis Group de 2014 à 2017.

Après avoir débuté sa carrière comme photojournaliste, puis journaliste de télévision, il a notamment exercé des responsabilités chez Endemol, puis a été président du directoire de RTL Radio (France) 2004 à 2009 et directeur général du groupe TF1 jusqu'en octobre 2009.

Auparavant membre du conseil de surveillance du groupe M6 de 2007 à 2009, il a également été président et membre du conseil de surveillance d'EuroDisney de 2013 à 2019.

sbo/pn/alc

EUROPACORP

TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1

M6 - METROPOLE TELEVISION SA

PUBLICIS GROUPE SA

BRUNSWICK CORPORATION

RTL GROUP