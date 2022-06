Un nouvel auteur quitte Fayard: le sociologue Didier Eribon

Nouveau départ chez Fayard après la nomination d'Isabelle Saporta à la tête de cette maison d'édition: le sociologue Didier Eribon a annoncé sur Twitter quitter cet éditeur où il publiait ses livres depuis 1994.

"Considérant que les conditions dans lesquelles a été nommée la nouvelle directrice des Éditions Fayard sont de nature à susciter l'inquiétude quant aux orientations et à l'indépendance de cette maison, j'ai décidé de quitter Fayard", a déclaré Didier Eribon dans un tweet.

Depuis l'annonce le 13 juin de la nomination d'Isabelle Saporta pour remplacer Sophie de Closets, partie en mars et qui était restée huit ans la patronne de cette maison réputée fondée en 1857, les départs se multiplient.

Ils interviennent alors que la maison mère des éditions Fayard, Hachette, est en train de passer sous le contrôle de Vivendi, le groupe du milliardaire Vincent Bolloré.

La romancière à succès Virginie Grimaldi a initié le mouvement en claquant la porte de Fayard le 14 juin.

Elle a été suivie par l'essayiste et romancier Jacques Attali, les journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme, auteurs d'enquêtes remarquées sur le monde politique, et le journaliste Victor Castanet, auteur d'une enquête sur les Ehpad du groupe Orpea, "Les Fossoyeurs".

Selon le quotidien Le Monde, les philosophes Alain Badiou et Barbara Cassin ont également quitté la maison, où ils dirigeaient une collection.

