Un recueil de nouvelles inédites de 64 écrivains au profit des soignants

Une soixantaine d'écrivains dont Michel Bussi, Marc Lévy, Erik Orsenna, Danielle Steel, Christiane Taubira et Tatiana de Rosnay, vont participer à un recueil commun de nouvelles inédites écrites pendant le confinement, pour soutenir l'action des soignants, a annoncé mardi le groupe Editis, poids lourd de l'édition en France.

Disponible le 16 avril, " Des mots par la fenêtre " réunira 64 textes signés par les auteurs des différentes maisons d'édition du groupe. Il sera mis en vente au prix de 4,99 euros sur le site Lisez.com et les plateformes numériques. Les droits seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

"Lettres, poèmes, nouvelles, exercices libres... : les auteur(e)s d'Editis ont eu carte blanche pour imaginer et proposer, pendant cette période de confinement, des textes inspirés par la liberté, l'évasion, l'espoir, la solidarité", souligne Editis. Le groupe et les auteurs participant souhaitent ainsi "s'associer à l'élan de solidarité qui, partout en France, émerge spontanément pour saluer et soutenir celles et ceux qui, chaque jour, sont en première ligne face à cette épidémie et risquent leur vie pour sauver celles des autres".

Leader français de l'édition, Editis fédère près de 50 maisons d'édition dont Plon, 10/18, L'Archipel, Nathan, Julliard et First Editions.