Un roman de Natacha Appanah remporte le Prix des libraires de Nancy-Le Point

"Rien ne t'appartient", le nouveau roman de Nathacha Appanah publié aux éditions Gallimard, a remporté le Prix des libraires de Nancy - Le Point, qui ouvre la saison des prix littéraires, selon un communiqué publié vendredi.

La journaliste et romancière mauricienne et francophone, distinguée par plusieurs prix ces dernières années, y raconte le destin de Tara, une femme traumatisée par la mort de son mari et qui est rattrapée à l'occasion par son passé tragique.

Depuis 14 ans, Le prix des libraires de Nancy - Le Point récompense le coup de coeur de l'Association de libraires "Lire à Nancy" et de la rédaction du Point, marquant chaque année le coup d'envoi de la rentrée littéraire. Il sera remis le 10 septembre.

Les libraires ont salué "un roman puissant sur le deuil, la solitude et la mémoire", un "art de raconter l'indicible et le tragique" ou encore "un style magnifique au service de l'identité et de la reconstruction.

Autrice d'une dizaine de romans, Natacha Appanah a été en lice pour la plupart des grands prix littéraires (Goncourt, Femina, Médicis) ces dernières années. Elle a notamment obtenu en 2016 le tout premier prix Femina des lycéens pour "Tropique de la violence" (Gallimard), sur les immigrés clandestins sur l'île française de Mayotte, dans l'océan Indien.