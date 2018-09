Un roman en vers parmi les finalistes du Man Booker Prize 2018

Deux premiers romans dont l'un en vers figurent parmi les ouvrages finalistes du Man Booker Prize 2018, décerné au meilleur ouvrage de fiction en langue anglaise, a annoncé le jury jeudi.

"The Long Take", par le poète écossais Robin Robertson, "offre une voix et une forme littéraire unique", a décrit la critique et auteure Jacqueline Rose, membre du jury. Walker, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale atteint de stress post-traumatique, incapable de rentrer dans sa région rurale, cherche refuge et anonymat dans la ville, un récit en vers et illustré de photographies.

Un autre premier roman a été retenu, celui de la Britannique Daisy Johnson qui, à 27 ans, devient la plus jeune finaliste du Man Booker Prize. "Everything Under" évoque les souvenirs d'enfance de Gretel, qui vivait sur une péniche avec sa mère, avant que celle-ci ne l'abandonne. "Une variation moderne de l'Oedipe roi de Sophocle", selon l'auteure écossaise de romans policiers Val McDermid, membre du jury.

Trois Britanniques, deux Américains et une Canadienne figurent parmi les six finalistes, qui comptent quatre femmes.

"Chacun explore l'anatomie de la douleur", a souligné le philosophe Kwame Anthony Appiah, président du jury. "Mais il y a aussi dans chacun des moments d'espoir".

L'environnement et le changement climatique sont au coeur de "The Overstory", de l'Américain Richard Powers, "un roman à propos des arbres et des gens qui les comprennent", "l'épopée écologique de l'année et peut-être de la décennie", selon l'artiste et membre du jury Leanne Shapton.

L'Américaine Rachel Kushner a, elle, passé du temps en prison pour écrire "The Mars Room", dont la protagoniste est une ancienne strip-teaseuse condamnée à deux peines de prison à perpétuité.

"Milkman", d'Anna Burns, auteure née à Belfast (Irlande du Nord), explore la violence omniprésente de la période des Troubles en Irlande vue par une jeune femme.

Dans "Washington Black", d'Esi Edugyan, un jeune homme de 18 ans se rappelle sa vie d'enfant esclave dans une plantation de la Barbade et sa fuite vers la liberté. C'est la deuxième fois que l'auteure canadienne figure parmi les finalistes du Man Booker Prize.

Le gagnant sera annoncé le 16 octobre, avec à la clé une récompense de 50.000 livres (environ 56.500 euros), et une notoriété internationale immédiate.

Bloomsbury, éditeur de l'Américain George Saunders, a vendu plus de 230.000 exemplaires de son livre "Lincoln in the Bardo", lauréat 2017, 70% des ventes ayant été réalisées après la récompense.