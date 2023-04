Un roman inédit de Gabriel García Márquez sera publié l'an prochain

Un roman inédit de Gabriel García Márquez sera publié en 2024 à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de l'écrivain colombien, prix Nobel de littérature en 1982, a annoncé vendredi la maison d'édition Random House.

Le nouvel ouvrage de l'auteur de "Cent ans de solitude" et de "L'amour au temps du choléra" paraîtra "en 2024 dans tous les pays hispanophones à l'exception du Mexique" et "sera sans aucun doute l'événement éditorial le plus important de l'année à venir", a souligné l'éditeur dans un communiqué.

Intitulé "En agosto nos vemos", qu'on pourrait traduire par "Nous nous verrons en août", ce roman inédit est le fruit d'un "dernier effort" de l'écrivain pour "continuer à écrire contre vents et marées", expliquent ses fils, Rodrigo et Gonzalo García Barcha, cités dans le communiqué.

On y retrouve "les aspects les plus remarquables" de l'oeuvre de García Márquez, comme "son imaginaire, la poésie de la langue, la narration captivante, sa compréhension des êtres humains et son affection pour leurs expériences et leurs malheurs, surtout en amour, peut-être le thème principal de toute son oeuvre", soulignent-ils.

Né le 6 mars 1927 dans la ville d'Aracataca, dans le nord de la Colombie, Gabriel García Márquez, journaliste et écrivain, est l'auteur d'une longue liste de nouvelles et de romans, tels que "Chronique d'une mort annoncée" et "Récit d'un naufragé".

Selon l'Institut Cervantes, il est l'écrivain de langue espagnole le plus traduit depuis le début du 21e siècle, devant la Chilienne Isabel Allende, l'Argentin Jorge Luis Borges et le Péruvien Mario Vargas Llosa, lui aussi prix Nobel.