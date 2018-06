"Un scandale très anglais" de Frears débarque sur Amazon

"A very English scandal", mini-série sur une liaison amoureuse entre un politicien et un jeune paumé qui avait défrayé la chronique dans les années 70 au Royaume-Uni, a été présentée par son réalisateur Stephen Frears en avant-première internationale au festival Série Series à Fontainebleau avant sa diffusion vendredi sur Amazon.

L'aventure du leader du parti libéral Jeremy Thorpe incarné par un Hugh Grant à contre-emploi, accusé d'avoir conspiré pour le meurtre de son ex-amant présumé Norman Scott, interprété par Ben Whishaw, avait fait l’objet d’un procès retentissant en 1979.

Le cinéaste britannique ("The Queen") s’est emparé de l’affaire, adaptée d’un livre de John Prescott par Russel T. Davies, et la tourne en une exquise comédie acide.

"Même les collégiens riaient de l’affaire qui faisait l’effet d’un véritable cirque à l'époque", a déclaré à l’AFP le réalisateur de 77 ans, curieux de l’effet que sa série en trois volets produira en France où elle n’a pas encore de diffuseur.

Elle a été diffusée en mai outre-Manche sur BBC One. Elle sera disponible aux Etats-Unis dès vendredi sur la plateforme Amazon Prime qui l'a coproduite.

"Nous n’avons pas eu besoin d’accentuer les choses, tout était dans l’histoire, il y avait cet homme établi jugé pour avoir fomenté le meurtre de son amant", souligne-t-il.

"C'est une sacrée bonne histoire, avec du sexe, des émotions, une affaire de meurtre dans un contexte de répression, que demander de plus ?", poursuit le réalisateur. "L'homosexualité était illégale, on allait en prison pour ça, alors Thorpe qui était devenu très puissant au sein de son parti a eu peur, une fois à la fin de leur liaison, que son ex-amant révèle son noir secret".

Interrogé sur son irrévérence à l’égard de l’establishment, le réalisateur de "The Queen" affirme "adorer être un rebelle, mais c’est très rare de trouver une telle matière", rappelant celle qu'il a eue avec les scénarios de "Prick up your ears", "My Beautiful Laundrette" et "Les Liaisons dangereuses".

"J'ai immédiatement pensé à Hugh Grant pour le rôle de Thorpe", ajoute le Britannique. Le comédien de "Quatre mariages et un enterrement", s'est beaucoup investi, selon lui, précisant qu’il a consacré au rôle dix semaines de répétition allant même jusqu’à prendre des cours de violon. "Il voulait vraiment l’incarner et y parvient avec brio".