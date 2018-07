Un T. Rex à Paris

Un Américain débarque à Paris...

Un Américain ou plutôt une Américaine venue directement du Montana, aux Etats-Unis et appelée Trix. Agée d'environ 30 ans, elle mesure 4 mètres de haut et 12,5 mètres de long. Une femelle Tyrannosaure ainsi baptisée en référence à la Reine des Pays-Bas, Béatrix. Découverte par une équipe de paléontologues néerlandais elle est pour la première fois présentée au public français.

Crâne exceptionnel

"Il y en a peut être trois au monde. La qualité de son crâne en fait sans doute un des plus beaux crânes au monde parce qu'il n'est absolument pas déformé. Généralement quand un T. Rex meurt, il meurt sur le côté. Il va mourir sur le flan et au moment de la fossilisation le crâne va être compressé par les roches. Il va être légèrement déformé latéralement. Elle est sans doute morte avec le crâne posé horizontalement ce qui fait qu'il n'a pas été du tout déformé au moment de la fossilisation. Et on a un crâne intact qui est absolument fantastique, fabuleux", explique Bruno David, le Président du Muséum national d'histoire naturelle.

© L. Monier-Reyes



Pas moins de 11 caisses ont été utiles à son transport jusqu'à Paris. Deux jours de montage effectués par trois personnes pour que Trix soit présentée dans ce très bel écrin. "L'idée était d'apporter un peu plus de connaissances sur le monde de Trix donc on a voulu contextualiser le Tyrannosaurus Rex : aussi bien dans le temps que dans l'espace et dans le monde dans le lequel elle vivait, ce qu'on pouvait trouver à cette époque là", ajoute Ronan Allain, Paléontologue et Commissaire de l'exposition.



Ce spécimen exceptionnel de Tyrannosaure a tout naturellement trouvé sa place au Museum national d'histoire naturelle. La France est pionnière dans l'histoire de la paléontologie comme nous le rappelle Bruno David : "Historiquement la paléontologie est née en France et en Angleterre. Les Français ont été très actifs dans la naissance de la paléontologie depuis la fin du XVIIIème siècle. Et on a d'ailleurs d'énormes collections de paléontologie qui viennent de cette très longue histoire. La France continue d'avoir ce rôle important, adossé notamment aux immenses collections de paléontologie du Muséum. On accueille plusieurs plusieurs centaines de fossiles dans nos collections."



© L. Monier-Reyes



65 millions d'années après leur disparition les dinosaures fascinent toujours. Et notamment les enfants qui pourront apprendre tout en s'amusant. T. Rex vedette futuriste et star de cet été !