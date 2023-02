Un ténor sur scène à New York, mais le coeur en Ukraine

"Ce n'est pas seulement un concert", explique le ténor ukrainien Dmytro Popov, à propos de la performance qu'il donnera vendredi sur la scène du Metropolitan Opera de New York, à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe dans son pays.

"C'est vraiment le moment de rappeler aux gens que la guerre continue, que nous devons toujours apporter notre soutien, que nous devons toujours résoudre ce problème", ajoute le soliste de 42 ans dans un entretien à l'AFP, entre deux répétitions.

"Sinon, cela se reproduira, encore et encore", poursuit-il avant ce concert intitulé "Souvenir et espoir", parrainé par la mission permanente de l'Ukraine auprès des Nations unies et le Lincoln Center de New York.

- "Trop d'émotions" -

Basé à Berlin, le chanteur lyrique mène depuis plus de dix ans une carrière internationale couronnée de succès, sur les scènes d'opéras majeurs comme Londres, Vienne ou Hambourg.

Mais l'année écoulée a été personnellement plus difficile pour lui. Quelques semaines après le début de l'invasion, sa mère a souffert d'une attaque et n'a pas pu être soignée normalement.

"Il n'y avait pas assez de médicaments ni de matériel pour soigner les civils", raconte Dmytro Popov, qui a finalement réussi à faire transférer sa mère en Allemagne. Depuis, elle a pu rentrer dans son pays, près de Kiev, raconte-t-il.

La guerre a aussi rattrapé Dmytro Popov en avril dernier, quand il a vu des photos de sa maison d'enfance détruite dans la région du Donbass, juste avant de monter sur scène à Londres.

"Tous les chanteurs d'opéra doivent contrôler leurs émotions. Quand il y a trop d'émotions, nous ne pouvons plus chanter", explique-t-il.

"Mais je suis monté sur scène et j'ai chanté. J'ai fait mon travail parce que je dois gagner ma vie et envoyer de l'argent à l'armée ukrainienne", ajoute-t-il.

- Requiem -

Vendredi soir, le soliste devra encore contrôler ses émotions quand il chantera le Requiem de Mozart, "une prière pour les nôtres qui sont morts", dit-il. "Il y a tant de gens qui meurent chaque jour et chaque nuit."

La monumentale 5e symphonie de Beethoven, symbole des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, sera aussi au programme.

"Le Requiem de Mozart est un hommage aux victimes innocentes de la guerre et la 5e de Beethoven une anticipation de la victoire (ukrainienne) qui vient", avait déclaré le directeur général du Met, Peter Gelb, en annonçant l'événement.

Le concert ouvrira avec l'hymne national ukrainien et sera conclu par "Prière pour l'Ukraine", du compositeur ukrainien Valentin Silvestrov. Les places sont vendues 50 dollars et le Metropolitan Opera encourage les dons pour soutenir l'Ukraine.

Dmytro Popov chantera encore cette saison au Metropolitan Opera sur le classique de Giuseppe Verdi, "La Traviata". Il explique que l'opéra est le meilleur moyen pour lui d'aider son pays, plus que s'il prenait les armes.

"Il vaut mieux être ici et être un artiste, un artiste de grande qualité, pour rappeler à tout le monde que je viens d'Ukraine et que notre pays a besoin du soutien de l'Union européenne, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne", explique celui qui revêt volontiers le drapeau de son pays à la fin de représentations à Madrid, Paris ou Londres.