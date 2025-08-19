Un violon vieux de 300 ans star du festival des Proms à Londres

Le
19 Aoû. 2025 à 09h37 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le violoniste sud-coréen Inmo Yang et l'instrument Carrodus, à Berlin le 18 août 2025

Le violoniste sud-coréen Inmo Yang et l'instrument Carrodus, à Berlin le 18 août 2025

AFP
John MACDOUGALL
Partager 2 minutes de lecture

L'un des violons les plus précieux au monde, fabriqué il y a trois siècles par un luthier italien, sera la star le 28 août du prestigieux festival de musique classique des Proms à Londres.

Ce violon, connu sous le nom de Carrodus, est l'un des rares instruments encore existants fabriqués par Giuseppe Guarneri del Gesu, célèbre luthier de Crémone, dans le nord de l'Italie.

Il a été acheté en juin pour la somme de 20 millions de dollars (17,08 millions d'euros) par une organisation à but non lucratif.

Réalisé en 1743, l'instrument sera pour la première fois aux Proms le 28 août au Royal Albert Hall, joué par le violoniste sud-coréen Inmo Yang.

Il a notamment appartenu au célèbre compositeur italien et virtuose du violon Niccolo Paganini (1782-1840).

"Je n'en reviens pas de la chance que j'ai de jouer de cet instrument. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs jamais fabriqués", a dit à l'AFP Inmo Yang, musicien de 30 ans, qui fait aussi ses débuts aux Proms.

"Je ressens une vraie responsabilité : celle d'en prendre soin et d'en tirer un son magnifique, afin que les gens comprennent qu'il vaut mieux jouer de ces instruments plutôt que de les laisser dans un coffre-fort dans un musée".

La Stretton Society, un réseau de philanthropes, de mécènes et de sponsors qui a prêté le violon à Inmo Yang, acquiert des instruments rares et historiques pour les mettre à disposition des meilleurs musiciens du monde.

Guarneri del Gesu est considéré comme l'un des luthiers les plus importants de l'Histoire, aux côtés d'Antonio Stradivari, dit Stradivarius, explique Stephan Jansen, cofondateur de la Stretton Society.

Inmo Yang est "l'un des meilleurs musiciens de sa génération", estime-t-il.

"Quand il est venu chez moi et que je lui ai montré le violon, j'ai tout de suite su que c'était le bon duo", a-t-il ajouté. "Au final, c'est aussi une question d'alchimie".

Inmo Yang va interpréter "Carmen-Fantaisie" de Pablo de Sarasate.

La large palette sonore du violon rend compte du "caractère fort, parfois séducteur, du personnage de Carmen", selon le musicien. "Penser que Paganini utilisait cet instrument a quelque chose de spirituel".

Le Carrodus a été prêté à Inmo Yang pour un minimum de 10 ans, mais avec l'idée de le lui confier "à vie", indique Stephan Jansen.

Culture
ROYAUME-UNI

Dans le même thème - Culture

Un membre du personnel de la maison des ventes Bonhams à Londres le 8 août 2025 lors de l'avant-première presse de l'exposition d'accessoires, de costumes et d'autres objets issus de la franchise Donwton Abbey
Culture

Pour les fans de la série Downton Abbey, une exposition et des enchères avant le clap de fin

La scène principale du festival à Saint-Cloud, près de Paris, le 23 août 2023
Culture

Chappell Roan, Doechii, Queens of the Stone Age: débarquement américain à Rock en Seine

Les bains impériaux de Neptune, laissés à l'abandon, le 29 juillet 2025 à Baile Herculane, en Roumanie
Culture

Ravagée par la corruption, une cité thermale fantôme reprend vie en Roumanie

51.50853, -0.12574

À la une

International

Ukraine : la "coalition des volontaires" se réunit sur les suites du sommet Trump-Poutine

International

Trump, Zelensky et la diplomatie vestimentaire

Afrique

Au moins 52 civils tués en une semaine: le nord-est de la RD Congo face à une recrudescence des attaques rebelles

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?

Afrique

Mali : cinq ans après le coup d'État, quel bilan ?

Afrique

Cameroun: l'attaque d'un bus attribuée à des terroristes de Boko Haram, des enfants enlevés

International

Bolivie : la gauche éliminée de la présidentielle

TERRIENNES

Les Vietnamiennes désormais libres d'avoir plus de deux enfants, mais le veulent-elles ?

TERRIENNES

Qui est Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump ?

International

Donetsk, Lougansk, Kherson, Zaporijjia... Vers des concessions territoriales en Ukraine après le sommet Trump-Poutine?