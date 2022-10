Un Z qui veut dire... Dujardin, futur Zorro pour France Télévisions

L'acteur Jean Dujardin va revêtir la cape noire de Zorro pour une "série familiale d'aventure" sur France Télévisions dont le tournage est prévu en 2023, a indiqué le groupe public à l'AFP vendredi, confirmant une information de Satellifacts.

Cette série est actuellement "en cours de développement" avec comme scénariste Benjamin Charbit (co-scénariste de la série "Les sauvages" et qui avait notamment participé au scénario du film "Bac Nord").

Elle sera produite par la société Collectif 64 (présidée par Marc Dujardin, le frère de l'acteur) avec la participation de France Télévisions. On ne sait pas qui incarnera les autres personnages, dont Bernardo, le serviteur muet de Zorro, et son adversaire balourd, le sergent Garcia.

"Nous somme ravis d'être associés au développement de cette belle série familiale d'aventure!", a déclaré sur Twitter Manuel Alduy, directeur du cinéma et des fictions numériques et internationales de France Télévisions.

Il accompagne son message d'une photo de Dujardin, 50 ans, avec le costume XIXe siècle et la fine moustache de Don Diego de la Vega, l'identité réelle de Zorro. Derrière, on distingue l'ombre du justicier masqué et le fameux Z qu'il signe à la pointe de son épée.

Par ailleurs, une autre version moderne des aventures de Zorro est en cours de tournage en Espagne, réalisée par Javier Quintas (qui a notamment officié sur "La casa de papel").

Elle est produite par la société espagnole Secuoya Studio et sera distribuée à l'international par le géant français Mediawan.

pr/ac/mch/npk

Mediawan