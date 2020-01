Une cerise symbolisant "l'effondrement imminent" va trôner à Trafalgar square

Une cerise géante surplombant un monticule de crème fouettée, une mouche et un drone, évoquant "l'arrogance et l'effondrement imminent", va trôner à partir du mois de mars à Trafalgar Square, en plein coeur de Londres, a annoncé mardi la mairie de la capitale britannique.

"The End" (la fin), de l'artiste britannique Heather Phillipson, n'est pas seulement une sculpture, mais une oeuvre multimédia, puisque les caméras du drone filmeront en direct les alentours, images qui seront accessibles sur un site internet dédié.

L'oeuvre prendra place jusqu'en mars 2022 sur le quatrième socle de la célèbre place londonienne, où des oeuvres se succèdent depuis 1998.

"The End" remplace ainsi à "The Invisible Enemy Should Not Exist" (l'ennemi invisible ne devrait pas exister), une oeuvre recréant une sculpture ancienne irakienne détruite par les jihadistes du groupe Etat islamique, qui s'y trouvait depuis deux ans.