Une cinquantaine de chefs appellent à faire de la gastronomie française une exception culturelle

Une cinquantaine de chefs français parmi lesquels Yannick Alléno, Hélène Darroze, Thierry Marx et Alain Ducasse lancent un appel pour que la gastronomie française soit reconnue comme exception culturelle, craignant à terme la fermeture de nombreuses tables.

"Notre gastronomie, atout maître de notre soft power, pilier de notre culture et emblème de nos régions, est en danger", alertent-ils dans une tribune publiée vendredi dans Les Échos.

"Nous appelons les pouvoirs publics à considérer la gastronomie, à l'image de la musique ou du cinéma, comme une exception française, et à trouver les solutions pour encourager les talents et les accompagner dans leur succès", écrivent les chefs.

Face à la hausse des charges et la baisse de certaines aides, ils dénoncent des conditions de plus en plus contraignantes pour les restaurateurs et craignent la fermeture de nombreuses tables indépendantes.

Ils réclament un soutien renforcé au "fait maison", un meilleur traitement fiscal pour les pourboires et des politiques publiques adaptées pour préserver une cuisine d'auteur "à forte intensité de main-d'œuvre", mais aux marges limitées. Ils appellent également à un renforcement de l'éducation alimentaire dès l'école.

"C'est un événement que la communauté des grands chefs soit unanime pour défendre le métier de cette façon", souligne à l'AFP Laurent Guez, chroniqueur culinaire et fondateur du think tank de la gastronomie Le Passe, à l'initiative de cette tribune.

La gastronomie est inscrite depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.

Le chef étoilé Christopher Coutanceau dans les cuisines de son restaurant à La Rochelle, le 1er avril 2025 AFP/Archives

Aujourd'hui, c'est "l'industrie qui prend le pas sur l'artisanat", déplore auprès de l'AFP le chef triplement étoilé Christopher Coutanceau, signataire de la tribune.

Propriétaire du restaurant qui porte son nom à La Rochelle, le cuisinier se "bat" notamment "depuis des années" pour "l'obligation" d'avoir un diplôme de service ou de cuisine pour pouvoir ouvrir un restaurant.

La cheffe doublement étoilée Fanny Rey résume à l'AFP l'inquiétude partagée par la profession: "La gastronomie française, c’est une promesse de lien, de beauté, de travail bien fait. Aujourd'hui, elle vacille. Si nous ne la protégeons pas, elle se taira dans le silence des tables qui ferment."