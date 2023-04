Une collection d'œuvres d'art d'Alain Delon aux enchères

Delacroix, Corot, Millet... 81 œuvres d'art composant la collection de la légende du cinéma français Alain Delon seront exposées dans plusieurs villes (New York, Genève...) avant d'être mises aux enchères le 22 juin, a annoncé mardi à Paris la maison de vente Bonhams-Cornette de Saint Cyr.

Estimée entre 4 et 5 millions d'euros, la collection comprend des tableaux, des sculptures mais aussi des dessins de la Renaissance italienne, dont une œuvre de Veronèse. Elle sera présentée lors d'une exposition itinérante en mai et juin à New York, Hong Kong, Genève, Londres et Paris.

"J'ai acheté mon premier dessin en 1964 exactement, à Londres. Au fil des années, j'ai acquis des dessins, des tableaux et des sculptures qui ont su m'émouvoir, me parler et même parfois me consoler. Ces œuvres m'ont accompagné pendant de nombreuses années et ont fait partie de ma vie", confie Alain Delon, 87 ans, dans le catalogue de la vente.

Parmi les pièces majeures résumant "60 ans de passion", une huile sur toile de Raoul Dufy, "La plage de Sainte-Adresse, 1906", estimée entre 600.000 et 800.000 euros, et un tableau d'Eugène Delacroix de 1825, "Cheval arabe attaché à un piquet" (400.000 à 600.000 euros), a précisé le commissaire-priseur Arnaud Cornette de Saint Cyr en présentant la vente.

"Immense collectionneur avec un œil instinctif et animal", l'acteur "a été l'un des plus grands acheteurs de dessins des années 60 et 70, alors qu'ils n'étaient pas en vogue", a-t-il souligné.

En 2007, Alain Delon avait dispersé des œuvres modernes, expliquant au journal Le Monde "qu'il préfér(ait) régler ça maintenant" en raison de sa "détestation" des ventes posthumes.

"Comme je travaillais beaucoup, tout mon argent passait dans les dessins anciens. Il y en a qui s'achètent des voitures, qui vont aux putes, moi je préfère les tableaux. J'ai acheté par passion, jamais par investissement", ajoutait-il alors.

Sept records mondiaux, pour des artistes comme Estève, Manessier ou Olivier Debré, avaient été enregistrés lors de cette vente, avec des enchères en partie démultipliées par la popularité de leur propriétaire.

En 2016, après avoir dispersé sa cave de grands crus, ses montres et ses armes de collection, Alain Delon avait aussi vendu aux enchères une collection de bronzes de Bugatti qui avait remporté un grand succès.