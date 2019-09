Une exposition et un livre plongent dans l'histoire de la police scientifique

Une exposition aux Archives nationales et un livre richement illustré proposent une plongée dans l'histoire de la police scientifique, du père fondateur, Alphonse Bertillon, à la fin du XIXe siècle jusqu'aux "experts" d'aujourd'hui.

L'exposition "La science à la poursuite du crime, Alphonse Bertillon, pionnier des experts policiers" ouvre ses portes samedi, jusqu'au 18 janvier 2020, aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Elle fait découvrir le travail du père de la police scientifique, "Sherlock Holmes" français auquel le romancier britannique Arthur Conan Doyle avait d'ailleurs rendu hommage dans l'une de ses plus fameuses enquêtes "Le chien des Baskerville".

Entré à la préfecture de police de Paris en 1879 comme simple employé, Alphonse Bertillon (1853-1914) va révolutionner la lutte contre la criminalité en invitant la science dans l'enquête policière, sur fond de philosophie positiviste triomphante.

Le plus célèbre chef du service de l'identité judiciaire de la "PP" va donner son nom, le "bertillonage" à un ensemble de dispositifs destinés à s'assurer de l'identité des malfaiteurs à l'heure où la IIIe République décide de lutter contre la récidive: anthropométrie judiciaire, relevé des stigmates corporels, portrait parlé, photographie signalétique.

Pièces de l'affaire Dreyfus, photographies de scènes de crime, matériel utilisé pour relever les traces digitales ou les mensurations, lithographies, presse illustrée: l'exposition des Archives nationales propose près de 200 objets et documents pour comprendre les innovations de Bertillon, objets de polémiques et de débats, hier comme aujourd'hui.

"Les enjeux posés par Bertillon sont toujours d'actualité", affirme Pierre Piazza, enseignant-chercheur et commissaire de l'exposition. "Jusqu'où va-t-on dans le fichage ? Quel équilibre entre respect des libertés et sécurité ? Quelle valeur accordée à la parole de l'expert ? (...) Cela nous renseigne aussi sur la construction de l'Etat et ses rapports avec le citoyen".

L'aventure de la police scientifique, de ses balbutiements au portrait-robot génétique, fait également l'objet d'un gros livre de 335 pages, co-signé par Pierre Piazza et Richard Marlet qui dirigea pendant 10 ans l'identité judiciaire parisienne (1995-2005).

De la bande à Bonnot à l'affaire Maelys en passant par Guy Georges, "La science à la poursuite du Crime, d'Alphonse Bertillon aux experts d'aujourd'hui" (La Martinière), à l'iconographie aussi abondante que soignée, offre un riche panorama du crime et des nouveaux champs d'investigation.

Le livre se veut "une réflexion de la période classique à la période moderne" sur les innovations et les enjeux de la police scientifique, "sans panégyrique", résume M. Marlet.