Une importante vente consacrÃ©e Ã  Antoine de Saint-ExupÃ©ry le 16 juin

Quelque 49 oeuvres de l'écrivain-aviateur Antoine de Saint-Exupéry dont un brouillon de deux pages du "Petit Prince", seront proposées aux enchères le 16 juin à Paris, a-t-on appris lundi auprès de la maison de vente Artcurial.

Il s'agit de "la plus importante vente aux enchères dédiée à Antoine de Saint-Exupéry depuis des décennies", s'est félicitée la maison de vente dans un communiqué.

Cette vente s'effectue dans le cadre de la dispersion des pièces saisies chez Aristophil, société soupçonnée d'être au coeur d'une escroquerie aux lettres et manuscrits.

Parmi les oeuvres mises à l'encan figure un brouillon de deux pages du "Petit Prince", le deuxième livre le plus traduit au monde après la Bible, comprenant des passages inédits et des variantes du texte publié en avril 1943. Cette pièce est estimée entre 180.000 et 250.000 euros.

Sont également proposés de nombreux dessins de l'auteur de "Vol de nuit" dont une aquarelle représentant le visage du Petit Prince exécutée sur une correspondance d'Antoine de Saint-Exupéry à une jeune femme. Cette lettre de 11 pages est estimée entre 150.000 et 200.000 euros.

Dans ses oeuvres antérieures, Saint-Exupéry croque les découvertes qu'il fait au fil des missions. C'est le cas du carnet "Les copains. Casablanca (Maroc). 37e d'aviation", daté de novembre 1921 alors qu'Antoine de Saint-Exupéry préparait son brevet de pilote militaire en Afrique du Nord.

Ce carnet contenant 37 dessins sur 30 pages est estimé entre 120.000 et 150.000 euros.

Le pilote raconte qu'il dessine pour tromper l'ennui. "Je ne sais pas ce qu'il m'a pris: je dessine toute la journée et de ce fait les heures me paraissent brèves. J'ai découvert ce pourquoi j'étais fait: le crayon Conté mine de charbon", écrit-il dans ce carnet. Les dessins qui y figurent représentent des portraits de camarades lisant, jouant aux cartes, dormant ou accomplissant leurs activités quotidiennes.

Toujours pour l'oeuvre illustrée, il y a également une série de 51 dessins originaux (estimation entre 150.000 et 200.000 euros) réalisés pour son amie Renée de Saussine (dite Rinette) lors d'un séjour en Amérique du Sud dans les années 1929-1930.

Autre oeuvre exceptionnelle proposée aux enchères, le brouillon autographe du chapitre VII de "Terre des hommes" (estimation entre 180.000 et 250.000 euros). Ce texte, intitulé "Au centre du désert", est considéré comme l'un des plus beaux passages de l'oeuvre de l'écrivain disparu au-dessus de la Méditerranée en juillet 1944.

Outre ces oeuvres d'Antoine de Saint-Exupéry, Artcurial proposera également au cours de cette vente des documents liés à des héros de l'aviation dont un ensemble d'archives techniques (plans, dessins, carnets de vol d'essai, documentation scientifique) et de cartes relatives à l'exploit de l'Américain Charles Lindbergh, premier pilote à relier en solitaire et sans escale New York à Paris en mai 1927. Ces documents sont estimés entre 300.000 et 400.000 euros.