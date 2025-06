Une installation aquatique et musicale monumentale au coeur de la Bourse de Commerce à Paris

L'installation aquatique et musicale du Français Céleste Boursier-Mougenot à la Bourse de Commerce-Pinault Collection à Paris, le 5 juin 2025

Des tonnes d'eau qui chantent ont investi la rotonde de la Bourse de Commerce à Paris: l'écrin de la collection d'art de l'homme d'affaires François Pinault accueille à partir de jeudi une installation monumentale aquatique et musicale du Français Céleste Boursier-Mougenot.

A la surface de ce bassin de 18 mètres de diamètre rempli de 75 tonnes d'eau bleutée, des dizaines de bols de porcelaine blanche de différentes tailles s'entrechoquent grâce à un léger courant initié par des pompes invisibles, créant une mélodie qui rappelle les cloches d'un carillon ou le son de poulies agitées par le vent contre les mâts de voiliers.

Le public est invité à déambuler autour et peut aussi s'asseoir.

L'ensemble, présenté dans le monde entier mais pour la première fois à Paris et à cette échelle, donne à l'immense cylindre de béton circulant conçu sous la verrière par l'architecte japonais Tadao Ando le coeur vibrant qui lui manquait.

"Ici c'est ma partition, ce dispositif est une manière de caresser la rétine et de corréler avec le son", dit à l'AFP Céleste Boursier-Mougenot, "aux anges" devant le résultat.

L'artiste français Céleste Boursier-Mougenot pose devant son installation “Clinamen” à la Bourse de Commerce-Pinault Collection à Paris le 5 juin 2025 AFP

"Ma problématique en tant que musicien était de pouvoir embrasser toutes les possibilités d'un matériau", ajoute-t-il, un "défi technique" qu'il n'a cessé de relever depuis 1997 en l'expérimentant pour la première fois "avec des tortues de Floride dans une piscine gonflable" puis avec des objets domestiques, en créant, grâce à une pompe, "un courant avec deux hémisphères".

"C'est une installation autant visuelle que sonore, multisensorielle. Elle a une dimension cosmique qui fait référence à d'autres oeuvres de grands artistes comme les Nymphéas de Monet ou les grands +Bleu+ de Miro. Elle se reconfigure sans arrêt avec la lumière, en essayant de capter l'infini et les changements permanents", commente Emma Lavigne, directrice générale de la collection.

Présentée dans différents musées notamment en Asie, l'oeuvre offre "un moment de méditation qui rappelle les expérimentations des compositeurs américain John Cage ou italien Luigi Nono, essayant de traduire la couleur de l'eau de la lagune à Venise", ajoute-t-elle.

Né en 1961 à Nice, Céleste Boursier-Mougenot vit et travaille à Sète. Ses travaux, des dispositifs sonores extraits de toutes sortes de situations et d'objets, sont présentés depuis près de 30 ans dans les lieux d'art contemporain, en France et à l'étranger.