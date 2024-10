Une nouvelle oubliée de l'auteur de "Dracula" retrouvée à Dublin

L'écrivain et historien amateur Brian Cleary tient un exemplaire da la nouvelle oubliée "Gibbet Hill" de l'écrivain irlandais Bram Stoker, l'auteur légendaire de Dracula, le 18 octobre 2024 à Dublin, en Irlande

Elle était oubliée dans les archives de la Bibliothèque nationale à Dublin: une nouvelle de Bram Stoker, connu mondialement pour être l'auteur de "Dracula", a été retrouvée par un admirateur de longue date de l'écrivain plus de 130 ans après sa publication.

Intitulé "Gibbet Hill", ce récit avait été publié dans un supplément de Noël de l'édition dublinoise du journal The Daily Mail en 1890, mais n'avait jamais été cité dans aucuns travaux ou biographies sur Bram Stoker.

Brian Cleary, écrivain et historien amateur de 44 ans, a mis la main sur ce trésor en octobre 2023, alors qu'il profite d'une période de convalescence après une opération pour assouvir son intérêt pour l'auteur de "Dracula", dublinois comme lui.

"Je me suis assis dans la bibliothèque sidéré par le fait que je tenais potentiellement une histoire de fantôme oubliée de Stoker", raconte Brian Cleary à l'AFP dans l'enceinte du Casino de Marino, célèbre bâtiment néoclassique de Dublin où le texte est exposé pour la première fois.

Il est en particulier époustouflé de constater que la nouvelle date "à peu près du moment durant lequel Bram Stoker est en train d'écrire +Dracula+", et qu'elle contient "des éléments de +Dracula+", roman épistolaire publié en 1897.

"Je me suis assis pour regarder l'écran et je me suis demandé: +suis-je la seule personne sur Terre à avoir lu ça?+ Puis: +Que vais-je en faire?+", se souvient-il.

Brian Cleary mène alors des recherches approfondies pour vérifier son extraordinaire trouvaille et interroge Paul Murray, biographe et expert de Bram Stoker, qui lui confirme que la nouvelle était restée inconnue jusqu'ici.

"+Gibbet Hill+ est très importante pour comprendre le développement de Stoker en tant qu'écrivain. En 1890, il était un jeune auteur et avait pris ses premières notes pour +Dracula+", explique à l'AFP Paul Murray.

Récit macabre

"C'est une histoire typique de Stoker, la lutte entre le bien et le mal, le mal qui surgit de manière étonnante et inexpliquée, et elle constitue une étape sur son parcours qui aboutira à la publication de +Dracula+", ajoute-t-il.

Ce récit macabre raconte l'histoire d'un marin assassiné par trois criminels dont les corps sont pendus à un gibet ou à une potence sur une colline, en guise d'avertissement fantomatique aux voyageurs de passage.

Pour fêter sa découverte, "Gibbet Hill" a été publié dans un livre illustré par le célèbre artiste irlandais Paul McKinley.

"Quand Brian m'a envoyer +Gibbet Hill+, il y avait tellement de matière avec laquelle je pouvais travailler", se souvient le peintre.

Ses illustrations retranscrivent l'étrange et souvent sinistre ambiance du texte, comme des vers inspirés d'un jeune personnage de l'histoire qui tient un tas de vers de terre dans ses mains.

"C'est un peu surréaliste maintenant d'être ici, près d'une image inspirée de trois des personnages de l'histoire", confie Brian Cleary ému, en feuilletant le livre.

"Créer des nouvelles illustrations pour une vielle histoire qui a été enfouie pendant si longtemps" était un "défi fascinant", s'émerveille de son côté Paul McKinley.