Une planche de "L'Étoile mystérieuse" d'Hergé aux enchères

Une planche originale de "L'Étoile mystérieuse" d'Hergé, le créateur de Tintin, sera mise aux enchères samedi à Paris chez Artcurial au cours d'une vente dédiée à la bande dessinée.

Estimée entre 170.000 et 200.000 euros, cette planche est une copie dite "de sécurité" au format à l'italienne réalisée par Hergé en 1941/1942.

On y voit Tintin et Haddock à bord de l'Aurore, le navire qui vogue sur l'océan vers l'Étoile mystérieuse. Il est l'heure de passer à table. Le menu est copieux puisque le chef propose une choucroute (sans les saucisses subtilisées par Milou!). Une tempête se lève.

Les savants invités à la table du capitaine ne se sentent pas dans leur assiette. Dans la dernière case, il ne reste plus à table que Tintin et Haddock qui dit avec philosophie: "Dans quelques jours, ils seront habitués...".

La planche (36,30 cm x 46,40 cm) a été réalisée à l'encre de Chine sur papier. Elle a été faite par Hergé au moment du passage à la couleur et la refonte en 62 pages des albums de Tintin. Ce changement obligeait Hergé à revoir le format de ses planches qui devaient désormais être de format rectangulaire en quatre strips.

Mais, prudent, Hergé garde une trace de l'ancien format à l'italienne en 3 strips pour une éventuelle publication dans un quotidien étranger. C'est une de ces planches, dite "de sécurité", qui est proposée à la vente.

- Franquin, Moebius et Uderzo -

Parmi les autres pièces d'Hergé mises à l'encan figure un carton d'invitation, encre de Chine et aquarelle, réalisé en 1968 pour le 20e anniversaire du journal Tintin. Édité à seulement 100 exemplaires et signé de la main d'Hergé ce carton d'invitation de 49,5 x 27,9 cm (estimé entre 25.000 et 35.000 euros) représente Tintin vêtu de divers costumes folkloriques.

Artcurial propose également la vente d'une carte d'anniversaire signée Hergé pour les 70 ans de Per Carlsen, l'éditeur scandinave des aventures de Tintin. Le jeune reporter, habillé comme un viking, arbore un casque à cornes d'où dépassent des cheveux mi-longs blonds. Milou se laisse quant à lui tenter par une corne à boire ornementée. Cette carte, encre de Chine et aquarelle (25 x 19,5 cm), est estimée entre 15.000 et 20.000 euros.

La vacation mettra également à l'honneur des dessinateurs modernes, dont Enki Bilal avec la planche 32 de l'album "La foire aux immortels", publié en 1980.

On peut y observer un match de hockey sur glace sanguinaire, dans le Paris futuriste qu'Enki Bilal a imaginé: une ville autonome sous le régime fasciste de Jean-Ferdinand Choublanc. La planche (44 x 31 cm), encre de Chine, gouache, pastel et mine de plomb, est estimée entre 50.000 et 60.000 euros.

Parmi les autres pièces proposées à la vente, on trouve des oeuvres de Franquin, Moebius ou encore Uderzo. La planche originale, encre de Chine et gouache, réalisée et signée par Jean-Claude Mézières pour la couverture d'"Otages de l'Ultralum", 16e album des aventures de Valérian, est estimée entre 25.000 et 35.000 euros.

Au total, 229 lots seront mis aux enchères au cours de cette vente.