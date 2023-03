Une policière écrivaine jugée pour violation du secret professionnel

Réquisitions lourdes contre une policière-écrivaine: le parquet a demandé lundi l'interdiction définitive d'exercer et l'emprisonnement avec sursis d'Agnès Naudin, estimant qu'elle a violé le secret professionnel en publiant, en 2018, un livre évoquant des enquêtes en cours.

Plus de cinq ans après la publication d'"Affaires de famille", "Mme Naudin ne semble pas avoir compris l'intérêt du secret professionnel", a déploré le procureur, lors du procès lundi devant le tribunal correctionnel de Nanterre. "Si on remet Mme Naudin en service, elle peut encore écrire sur des affaires en cours", a prévenu le représentant du parquet.

Mme Naudin, autrice de plusieurs livres et actuelle porte-parole du syndicat FSU Intérieur, évoque trois enquêtes dans "Affaires de famille" paru en 2018, dont un viol incestueux. Hasard du calendrier, cette affaire sera jugée vendredi à Nanterre.

Le livre est "du pain béni" pour la défense du prévenu, déplore le procureur: Mme Naudin, alors capitaine de police à la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, y qualifie l'adolescente de "garce" qui "mentait".

La policière, âgée de 38 ans, répond avoir cherché à "être transparente": "c'était une manière de montrer que parfois, on a des réactions qui ne sont pas dignes de notre fonction" de policier, souffle-t-elle à la barre, le dos voûté.

Outre l'interdiction définitive d'exercer, le ministère public a également requis sa condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 euros d'amende, dont 5.000 assortis du sursis.

- "Au plus proche de la réalité" -

Son livre évoque également une enquête concernant un bébé secoué. "Vous donnez des éléments d'identité du père, l'âge de la nourrice, son statut marital... Vous reprenez à la virgule près des déclarations d'une audition", note la présidente du tribunal. "Pourquoi autant de détails ?", lui demande-t-elle, estimant que la policière aurait pu livrer son témoignage de "manière plus générale".

"J'avais une grande peur de trahir la réalité, de mal interpréter, j'ai voulu être au plus proche", justifie Agnès Naudin. "Quand j'écris, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile, qui servira aux autres. Je ne voyais pas d'éléments, dans ces détails, qui pourraient porter préjudice à l'enquête", assure-t-elle.

Sauf que la violation du secret professionnel ne dépend pas de "la nature de l'information" révélée, mais de "la fonction exercée par la personne qui reçoit" l'information, rappelle le parquet pour qui tout élément, confié à un policier, est soumis au secret.

"Être policier, c'est au-delà du métier, c'est un état", abonde la présidente. "A moins d'avoir été lobotomisée, comment avez-vous pu oublier votre qualité quand votre livre a été édité et est paru ?"

Avant de publier "Affaires de famille", Mme Naudin a demandé l'accord des personnes impliquées, changeant les noms et les lieux de commission des faits. "Je ne me serais jamais permis" de publier sinon, assure-t-elle.

"Pensez-vous vraiment qu'une personne suspectée dans une affaire criminelle, appelée par la capitaine chargée de son enquête encore en cours, peut donner un réel consentement ?", l'interpelle le procureur.

Et quid de l'autorisation hiérarchique, judiciaire et policière ? Mme Naudin assure avoir alerté ses supérieurs, notamment en envoyant un rapport en janvier 2018. "Tout le monde était informé, et s'ils n'ont pas répondu, c'est presque de leur faute, pas de la sienne", plaide son avocat, Gérald Pandelon, soulignant que Mme Naudin n'avait pas été sanctionnée administrativement et plaidant la relaxe.

Le jugement sera rendu le 15 mai.