Une résidence d'écriture de séries françaises à Los Angeles

L'ambassade de France aux Etats-Unis va ouvrir avec le Centre national du cinéma, la SACD (une des principales sociétés d'auteurs) et la Writers Guild Foundation une résidence d'écriture pour des projets de séries françaises à Los Angeles, la Mecque de la production audiovisuelle américaine, a-t-on appris mardi.

"Ce nouveau programme vise à accompagner des auteurs dans le développement de projets de séries françaises à haut potentiel international", ont annoncé les partenaires, dans un communiqué publié mardi.

Concrètement, la résidence se déroulera sur une période de trois semaines consécutives, du 11 au 29 octobre, et accueillera dans la "cité des anges" six auteurs français. "Ils et elles seront accompagnés, de manière individualisée et en anglais, par des auteurs et showrunners (directeurs de séries, ndlr) reconnus, des spécialistes du scénario, des coachs en prise de parole en public, des agents et des professionnels" de l'audiovisuel, ajoutent les initiateurs de ce programme.

En outre, chacun des résidents sera associé "à un mentor hollywoodien avec lequel il ou elle travaillera en tête-à-tête pour développer son projet".

Des visites de studios et maisons de production et des opérations de réseautage sont également prévues. Enfin, les projets, s'ils sont suffisamment aboutis, seront présentés à la fin de la résidence "à des partenaires américains potentiels (producteurs, diffuseurs, distributeurs)".