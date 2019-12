"Une vie cachée": Terrence Malick entre en résistance

Après plusieurs films au casting hollywoodien diversement reçus, Terrence Malick revient à ce qu'il fait de mieux, avec "Une vie cachée", en salles mercredi: un voyage élégiaque et mystique, interrogeant le sens de la vie et la notion de résistance.

Palme d'or 2011 pour "The Tree of Life", le réalisateur américain risque une nouvelle fois de dérouter les plus cartésiens, et de séduire ceux prêts à s'embarquer dans une aventure hautement spirituelle et sensorielle de près de trois heures.

Le film se penche sur la figure de Franz Jägerstätter, un paysan autrichien qui fut exécuté par les Nazis en 1943 pour avoir refusé de combattre pour le Troisième Reich. Il est incarné, tout en intensité, par l'acteur allemand August Dielhl (vu dans "Inglorious basterds" et "Le jeune Karl Marx").

Figure de la résistance catholique, Jägerstätter a été béatifié en 2007 par le pape Benoît XVI et est désormais commémoré dans son fief de St. Radegund, où il était conspué 75 ans plus tôt. C'est d'ailleurs sous le nom de "Radegund" qu'a longtemps été connu le projet, avant de devenir "Une vie cachée", d'après une citation de la romancière britannique George Eliot.

Ni biopic, ni film de guerre, "Une vie cachée" est du pur Malick: le réalisateur de 76 ans, dont c'est le neuvième long-métrage, filme au plus près la nature et les visages, observe le changement des saisons, de la lumière, a recours à des voix off...

Et ne cherche pas à expliquer à tout prix le geste de ce père de famille, prêt à mourir pour ses convictions.

Interrogeant le rapport entre l'homme et la nature, le réalisateur des "Moissons du ciel" et "La ligne rouge" filme sans relâche les travaux des champs: faucher les blés, ramasser le foin, plonger les mains dans la terre, offrant la vision d'un certain éden.

C'est dans cette nature somptueuse, comme protégée de la laideur du monde, que le refus d'aller se battre et d'exécuter le salut nazi, va faire d'un homme lambda un paria... puis un homme de bien.

"Si les choses ne vont pas aussi mal pour vous et pour moi qu'elles eussent pu aller, remercions-en pour une grande part ceux qui vécurent fidèlement une vie cachée (...)".

La phrase de George Eliot, à la fin, éclaire ce film qui traite de résistance et trouve des résonances dans le monde actuel. Ceux qui disent non, sont-ils des imbéciles ou des êtres dignes d'admiration ? Qui l'histoire retiendra-t-elle ?

Adoubé depuis son premier long-métrage "La balade sauvage", Terrence Malick a tourné seulement trois films en 25 ans avant d'accélérer le rythme. Très secret, allergique aux interviews et aux honneurs (il n'était pas venu chercher sa Palme d'or), il avait fait une apparition au printemps à Cannes où le film était en lice pour la Palme d'or.

Poursuivant sa quête spirituelle, il prépare un film sur la vie de Jésus, intitulé pour l'instant "The Last Planet".