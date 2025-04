Val-d'Oise: 400.000 pèlerins, dont le n°2 du Vatican, attendus pour l'ostension de la "Sainte Tunique du Christ"

Quelque 400.000 personnes, dont le numéro deux du Vatican, sont attendues à partir de vendredi et jusqu'au 11 mai en pèlerinage à la basilique d'Argenteuil (Val-d'Oise) à l'occasion de l'ostension de la relique de la "Sainte Tunique du Christ".

Selon la tradition chrétienne, le vêtement est celui porté par Jésus lors de son chemin de croix avant sa crucifixion. La relique a été donnée en l'an 800 par l'empereur Charlemagne à sa fille Théodrade, alors moniale au monastère d'Argenteuil.

La relique fait sporadiquement l'objet de présentations aux fidèles, appelées "ostensions", depuis le XIIe siècle. Celle de 1934 avait ainsi amené un million de croyants. La dernière en date remonte à 2016, dans un contexte de retour de popularité des objets de dévotion.

Le prêtre Guy-Emmanuel Cariot porte la relique contenant la « Sainte Tunique du Christ » avant de l'ouvrir lors d'une présentation à la presse deux jours avant son exposition au public à la basilique Saint-Denys d'Argenteuil, le 16 avril 2025 AFP

"Plus en 2025 qu'en 2016, et beaucoup plus en 2016 qu'avant, il y a un regain d'intérêt pour cette piété, qui serait passée pour quelque chose de très bizarre il y a vingt ans", a noté mercredi l'abbé Guy-Emmanuel Cariot, recteur de la basilique Saint-Denys d'Argenteuil, lors d'un point de presse.

La relique se présente sous l'aspect de fragments d'un vêtement cousus sur une nouvelle tunique marron en étamine de laine. Elle sera présentée aux pèlerins sur un mannequin installé dans un reliquaire vitré.

"C'est un vêtement de pauvre, tout simple. Il n'a aucune valeur marchande, ce n'est pas une tunique chamarrée ornée de pierreries (...). Ca se retrouve comme un signe très fort au sein de notre banlieue parisienne qui n'a pas toujours bonne presse, à tort à mes yeux", a estimé le père Cariot.

Tout au long de l'ostension, 21 évêques et cinq cardinaux se succéderont pour célébrer la messe. Celle du dernier dimanche, le 11 mai, sera présidée par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat du Vatican et bras droit du pape François.

Quelque 200 policiers seront mobilisés en moyenne chaque jour dans le centre-ville d'Argenteuil pour assurer la sécurité des pèlerins et des lieux, a indiqué le préfet du Val-d'Oise, Philippe Court, devant la presse.